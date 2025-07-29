Наберетесь финансовых проблем: строгие запреты на праздник 29 июля

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

В этот вторник, 29 июля, по новому лианскому календарю, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Калиника. По старому стилю праздник отмечался 11 августа.

Святой жил в Малой Азии. С раннего возраста он исповедовал веру во Христа и побуждал людей к христианству. Впоследствии его схватили и заставляли отречься от Христа. Святой оставался непоколебимым.

За это он был казнен жестоким методом — сожгли заживо. По преданию, Господь забрал к себе Калиника еще до того, как пламя коснулось его тела.

Традиции и приметы 29 июля

Этот день в старину называли "Калиневым днем" из-за сбора спелой калины. Сегодня молятся о благополучии в семье и здоровье.

в лесу много грибов в этот день – ждите холодную и длительную зиму;

день дождливый – будет хороший урожай грибов;

туман утром – будет хороший урожай зерновых;

Фото: freepik

Что нельзя делать 29 июля

шить, вязать — можете нарушить гармонию в доме;

ломать ветки калины — у вас будут проблемы с деньгами;

давать деньги в долг – назовете беду;

ссориться, злиться – надолго ухудшите свое душевное состояние.

Именины 29 июля

В этот день именины отмечают Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман.

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