До Землі наближається нова хвиля магнітних бур: коли вони почнуть вирувати

Чого очікувати найближчими днями

Нині Земля відпочиває від магнітної бурі, але синоптики попереджають про нову хвилю штормів найближчими днями. До того ж на Сонці є дуже велика пляма, яка впливає на саме світило.

На зворотному боці Сонця є сонячна пляма, яка настільки велика, що впливає на вібрацію всієї зірки. Ця велика чорна пляма повернеться "обличчям" до Землі приблизно через 10 днів і в той самий час може спричинити спалах, який стане причиною магнітної бурі, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Геомагнітні шторми на Землі наприкінці липня

За даними оновленого графіка на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 29 липня на Землі тримається низька сонячна активність у 2,4 бала. Однак це ненадовго.

Вже 30 та 31 липня, ймовірно, триматиметься середня магнітна буря в 3,7-4 бали силою.

Графік сонячної активності

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні очікується нова хвиля спеки. Синоптики прогнозують, що місцями денна температура на термометрах може сягнути +39 градусів.