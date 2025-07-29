Часть Украины накроет африканская жара. Где будет до +39 градусов

Первая треть месяца будет горячей

Погода в Украине в августе принесет жаркие дни. В конце июля страну накрыли дожди, однако начало последнего месяца лета вернет высокие градусы.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, самыми жаркими будут первые 10 дней месяца (особенно на юге и востоке Украины).

Температура воздуха значительно превысит норму

В начале августа в восточные районы Европы, включая Украину, Малую Азию и Кавказ, поступит горячий воздух. Оно принесет жару в большинство украинских областей. Днем столбики термометров будут достигать +33…+39 градусов. Это — на 5-7 градусов выше многолетней нормы.

Однако в западных областях будет не так жарко. Атмосферу будут освежать продолжительные дожди и грозы.

Карта погоды 1 августа

Карта погоды 2 августа

Какая погода будет после 10 августа

Вторая и третья декада месяца продемонстрируют более умеренные температурные показатели. Средняя температура воздуха по стране будет в пределах +20…+26 градусов. В западных регионах будет еще прохладнее – от 17 до 20 градусов тепла.

Как рассказывал "Телеграф", синоптики предупредили об опасной погоде 30 июля. К чему надо быть готовыми.