Пока апельсины дешевые, приготовьте этот ароматный пирог к чаю: самый простой рецепт (видео)
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Очень вкусный пирог с апельсинами
Аппетитная домашняя выпечка — отличный способ порадовать себя и близких вкусным. Мы рассказывали, как испечь мандариновый кекс.
В кулинарном блоге iryna_yesman_food рассказали, как испечь очень ароматный апельсиновый пирог. Для него нужны простейшие ингредиенты, а результат – выше всяческих похвал.
Ингредиенты:
- апельсин — 1 шт
- сахар — 150 г
- яйца — 3 шт
- масло — 100 мл
- мука — 270 г
- разрыхлитель — 16 г
- йогурт — 120 г
- растительное масло
- апельсиновый сок
Способ приготовления:
- Апельсин вместе с кожурой нарезаем кубиками, добавляем сахар и яйца. Погружным блендером перебиваем до однородной консистенции.
- В эту смесь вмешиваем йогурт, масло, просеянные муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем.
- Выливаем тесто в форму для запекания. Посередине поверхности будущего пирога делаем надрез и наливаем в него немного масла.
- Ставим в заранее разогретую до 170 г духовку на 40-45 минут. Готовый пирог вынимаем горячим и тщательно поливаем апельсиновым соком.
Пирог получается необычайно нежным, влажным, нереально ароматным и в меру сладким. Точно стоит того, чтобы его приготовить. Также мы делились рецептом соленой запеканки.