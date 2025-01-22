Пока апельсины дешевые, приготовьте этот ароматный пирог к чаю: самый простой рецепт (видео)

Очень вкусный пирог с апельсинами

Аппетитная домашняя выпечка — отличный способ порадовать себя и близких вкусным. Мы рассказывали, как испечь мандариновый кекс.

В кулинарном блоге iryna_yesman_food рассказали, как испечь очень ароматный апельсиновый пирог. Для него нужны простейшие ингредиенты, а результат – выше всяческих похвал.

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт

сахар — 150 г

яйца — 3 шт

масло — 100 мл

мука — 270 г

разрыхлитель — 16 г

йогурт — 120 г

растительное масло

апельсиновый сок

Способ приготовления:

Апельсин вместе с кожурой нарезаем кубиками, добавляем сахар и яйца. Погружным блендером перебиваем до однородной консистенции. В эту смесь вмешиваем йогурт, масло, просеянные муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем. Выливаем тесто в форму для запекания. Посередине поверхности будущего пирога делаем надрез и наливаем в него немного масла. Ставим в заранее разогретую до 170 г духовку на 40-45 минут. Готовый пирог вынимаем горячим и тщательно поливаем апельсиновым соком.

Пирог получается необычайно нежным, влажным, нереально ароматным и в меру сладким. Точно стоит того, чтобы его приготовить. Также мы делились рецептом соленой запеканки.