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Пока апельсины дешевые, приготовьте этот ароматный пирог к чаю: самый простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Этот пирог получается очень ароматным
Этот пирог получается очень ароматным

Очень вкусный пирог с апельсинами

Аппетитная домашняя выпечка — отличный способ порадовать себя и близких вкусным. Мы рассказывали, как испечь мандариновый кекс.

В кулинарном блоге iryna_yesman_food рассказали, как испечь очень ароматный апельсиновый пирог. Для него нужны простейшие ингредиенты, а результат – выше всяческих похвал.

Ингредиенты:

  • апельсин — 1 шт
  • сахар — 150 г
  • яйца — 3 шт
  • масло — 100 мл
  • мука — 270 г
  • разрыхлитель — 16 г
  • йогурт — 120 г
  • растительное масло
  • апельсиновый сок

Способ приготовления:

  1. Апельсин вместе с кожурой нарезаем кубиками, добавляем сахар и яйца. Погружным блендером перебиваем до однородной консистенции.
  2. В эту смесь вмешиваем йогурт, масло, просеянные муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем.
  3. Выливаем тесто в форму для запекания. Посередине поверхности будущего пирога делаем надрез и наливаем в него немного масла.
  4. Ставим в заранее разогретую до 170 г духовку на 40-45 минут. Готовый пирог вынимаем горячим и тщательно поливаем апельсиновым соком.

Пирог получается необычайно нежным, влажным, нереально ароматным и в меру сладким. Точно стоит того, чтобы его приготовить. Также мы делились рецептом соленой запеканки.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Кекс #Апельсин