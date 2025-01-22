Поки апельсини дешеві, приготуйте цей ароматний пиріг до чаю: найпростіший рецепт (відео)

Дуже смачний пиріг з апельсинами

Апетитна домашня випічка — чудовий спосіб потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як спекти мандариновий кекс. Тепер ділимось ще одним рецептом, який варто відтворити, поки цитрусові, а особливо апельсини, ще не подорожчали.

У кулінарному блозі iryna_yesman_food розповіли, як спекти дуже ароматний апельсиновий пиріг. Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, а результат — вище всіляких похвал.

Інгредієнти:

апельсин — 1 шт цукор — 150 г яйця — 3 шт олія — 100 мл борошно — 270 г розпушувач — 16 г йогурт — 120 г рослинна олія апельсиновий сік

Спосіб приготування:

Апельсин разом зі шкіркою нарізаємо кубиками, додаємо цукор та яйця. Занурювальним блендером перебиваємо до однорідної консистенції. У цю суміш вмішуємо йогурт, олію, просіяні борошно та розпушувач. Все ретельно перемішуємо. Виливаємо тісто у форму для запікання. Посередині поверхні майбутнього пирога робимо надріз та наливаємо у нього трохи олії. Ставимо у заздалегідь розігріту до 170 г духовку на 40-45 хвилин. Готовий пиріг виймаємо гарячим і ретельно поливаємо апельсиновим соком.

Пиріг виходить надзвичайно ніжним, вологим, нереально ароматним і в міру солодким. Точно вартий того, щоб його приготувати. Також ми ділились рецептом солоної запіканки.