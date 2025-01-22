Поки апельсини дешеві, приготуйте цей ароматний пиріг до чаю: найпростіший рецепт (відео)
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Дуже смачний пиріг з апельсинами
Апетитна домашня випічка — чудовий спосіб потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як спекти мандариновий кекс. Тепер ділимось ще одним рецептом, який варто відтворити, поки цитрусові, а особливо апельсини, ще не подорожчали.
У кулінарному блозі iryna_yesman_food розповіли, як спекти дуже ароматний апельсиновий пиріг. Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, а результат — вище всіляких похвал.
Інгредієнти:
- апельсин — 1 шт
- цукор — 150 г
- яйця — 3 шт
- олія — 100 мл
- борошно — 270 г
- розпушувач — 16 г
- йогурт — 120 г
- рослинна олія
- апельсиновий сік
Спосіб приготування:
- Апельсин разом зі шкіркою нарізаємо кубиками, додаємо цукор та яйця. Занурювальним блендером перебиваємо до однорідної консистенції.
- У цю суміш вмішуємо йогурт, олію, просіяні борошно та розпушувач. Все ретельно перемішуємо.
- Виливаємо тісто у форму для запікання. Посередині поверхні майбутнього пирога робимо надріз та наливаємо у нього трохи олії.
- Ставимо у заздалегідь розігріту до 170 г духовку на 40-45 хвилин. Готовий пиріг виймаємо гарячим і ретельно поливаємо апельсиновим соком.
Пиріг виходить надзвичайно ніжним, вологим, нереально ароматним і в міру солодким. Точно вартий того, щоб його приготувати. Також ми ділились рецептом солоної запіканки.