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Поки апельсини дешеві, приготуйте цей ароматний пиріг до чаю: найпростіший рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Цей пиріг виходить дуже ароматним
Цей пиріг виходить дуже ароматним

Дуже смачний пиріг з апельсинами

Апетитна домашня випічка — чудовий спосіб потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як спекти мандариновий кекс. Тепер ділимось ще одним рецептом, який варто відтворити, поки цитрусові, а особливо апельсини, ще не подорожчали.

У кулінарному блозі iryna_yesman_food розповіли, як спекти дуже ароматний апельсиновий пиріг. Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, а результат — вище всіляких похвал.

Інгредієнти:

  1. апельсин — 1 шт
  2. цукор — 150 г
  3. яйця — 3 шт
  4. олія — 100 мл
  5. борошно — 270 г
  6. розпушувач — 16 г
  7. йогурт — 120 г
  8. рослинна олія
  9. апельсиновий сік

Спосіб приготування:

  1. Апельсин разом зі шкіркою нарізаємо кубиками, додаємо цукор та яйця. Занурювальним блендером перебиваємо до однорідної консистенції.
  2. У цю суміш вмішуємо йогурт, олію, просіяні борошно та розпушувач. Все ретельно перемішуємо.
  3. Виливаємо тісто у форму для запікання. Посередині поверхні майбутнього пирога робимо надріз та наливаємо у нього трохи олії.
  4. Ставимо у заздалегідь розігріту до 170 г духовку на 40-45 хвилин. Готовий пиріг виймаємо гарячим і ретельно поливаємо апельсиновим соком.

Пиріг виходить надзвичайно ніжним, вологим, нереально ароматним і в міру солодким. Точно вартий того, щоб його приготувати. Також ми ділились рецептом солоної запіканки.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Кекс #Апельсин