Россия уже ведет против Украины "войну городов"? Что это такое и что показывает самый известный случай в истории

Ближневосточное противостояние подсветило важный момент

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Дальнобойные удары по тыловым объектам в последнее время являются одной из ключевых тем обсуждения войны в Украине. На этом фоне вспоминают термин "война городов", которым называли взаимные удары по городам во время ирано-иракской войны.

Чем она закончилась и насколько уместны такие параллели сегодня из-за полномасштабного вторжения России — в этом материале рассказывает "Телеграф".

Война между Ираном и Ираком — предыстория

Конфликт между странами начался 22 сентября 1980 года.

В тот день Ирак без объявления войны вторгся в Иран. Иракское руководство рассчитывало аннексировать ряд приграничных территорий и добиться ослабления и свержения постреволюционного правительства Ирана.

22 сентября 1980 года — дым над Тегераном после авиаудара

В ходе войны обеими сторонами применялось химическое оружие. В ней участвовали дети-солдаты. Ираном практиковалась тактика "живых волн". В ходе "войны городов" Иран и Ирак вели ракетные обстрелы территории друг друга, повлёкшие более 20 тысяч жертв среди гражданского населения.

Иранский ополченец

Ирано-иракский вооружённый конфликт причинил значительный экономический ущерб обоим государствам и определил миропорядок на Ближнем Востоке.

Помимо идеологических противоречий были еще и территориальные споры. Главным предметом разногласий был контроль над рекой Шатт-эль-Араб — важнейшей водной артерией, обеспечивающей выход к Персидскому заливу.

В Багдаде рассчитывали воспользоваться тем, что после революции иранская армия переживала масштабную реорганизацию, а страна оказалась политически нестабильной. Однако вместо быстрой победы конфликт превратился в одну из самых продолжительных и кровопролитных войн второй половины XX века, продлившись почти восемь лет.

Краткое описание войны: оккупация Ираком обозначена фиолетовым цветом, оккупация Ираном – оранжевым, а нефтяные месторождения – серыми пятнами.

Что означает "война городов"

Это не отдельный вид войны, а лишь обозначение военной стратегии. Именно так историки называют ряд кампаний взаимных авиационных и ракетных ударов по крупным городам во время войны между Ираном и Ираков, которая длилась в период с 1980 по 1988 год. Самые интенсивные этапы продолжались с 1984 по 1988 год.

В 1982 году сухопутный фронт оказался в тупике и тогда лидер Ирака Саддам Хусейн решил бить по столице своего оппонента — Тегерану и другим крупным городам с целью сломить население, вызвать давление на руководство страны и вынудить его пойти на уступки.

Карта "войны городов"

Иран в свою очередь стал атаковать Багдад, Басру, Киркук и другие города Ирака.

Важно добавить, что "война городов" отличалась крайней жестокостью, ведь в результате неизбирательных ударов по жилиым кварталам жертвами стали более 20 тысч человек с обеих сторон. При этом, такой ход не принес решающего военного перевеса ни Ирану, ни Ираку, но только лишь усугубил гуманитарную катастрофу.

Почему Иран и Ирак сделали ставку на дальнобойные удары

Примерно в середине войны между странами линия фронта во многом стабилизировалась. Ни ожной из сторон не удавалось достичь желаемого успеха на земле. Тогда большую роль стала играть авиация, баллистические ракеты и дальнобойная артиллерия.

Их помощью оппоненты могли наносить друг по другу удары далеко за линией фронта, воздейстуя тем самым не только на военную инфраструктуру, но также и на экономику, жизнь обычных граждан в крупных городах, транспортную систему и многое другое.

Именно тогда термин "война городов" вошел в историю.

Таблица, которая показывает растущий «дисбаланс» между воюющими сторонами относительно тяжелого оборудования

Сработала ли такая стратегия

Полностью стратегия себя не оправдала, поскольку несмотря на масштабные разрушения и огромное количество жертв среди мирного населения, удары по городам не заставили ни одну из сторон капитулировать. После этого конфликт продолжался еще несколько лет.

В последние месяцы войны Иран и Ирак стали более активно применять баллистические ракеты. В частности, во время пятой и самой интенсивной "войны городов" в 1988 году Ирак выпустил по Ирану более 180 ракет, а Иран ответил десятками ударов по иракским городам. Это привело к массовому бегству горожан из столицы Ирана. Но это также не изменило ход войны.

В наше время многие историки считают, что "война городов" не дала ни одной из сторон решающего результата с военной точки зрения.

Иран и Ирак на карте

Кто победил в войне

Эту войну нередко называют одной из самых неоднозначных с точки зрения итогов, поскольку после окончания боевыех действий обе стороны объявили себя победителями.

Ирак заявлял, что ему удалось остановить распространение Исламской революции и сохранить государство. Тем временем Иран твердил, что смог отбить вторжение, не потерял территории и сорвал планы Багдада.

Но если углубиться в мнение историков, то война между этими странами закончилась ничьей. Однако ни одна из них так и не смогла добиться своих первоначальных целей.

Почему об этом вспоминают сегодня

Современные сравнения связаны, прежде всего, с ростом роли дальнобойных средств поражения в ходе российско-украинской войны. Сейчас ракеты и беспилотные летательные аппараты дают возможность бить по объектам, которые расположены за тысячи километров от линии фронта. Это делает глубокий тыл один из самых важных элементов противостояния.

Россия бьет по мирному населению, энергетической инфраструктуре, промышленным предприятиям и транспортным узлам. Особенно интенсивность атак выросла в период с 2024 по 2026 год. Многие эксперты и аналитики отмечают, что подобная кампания направлена не только на уничтожение объектов, но и на постепенное усиление давления на экономику и население Украины.

Война городов - сравнение. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В то же время Киев заметно расширил свои возможности для дальнобойных ударов. Если в первые годы речь шла о приграничных районах, то уже сейчас дроны достают до объектов в глубине российской территории — нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, аэродромов, предприятий оборонной промышленности и логистических центров, в том числе в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Но важно учесть, что войны отличаются уровнем развития технологий, широким использованием беспилотных систем, высокоточного оружия, спутниковой разведки и средств противовоздушной обороны. Потому опыт ирано-иракской войны просто помогает понять логику развития подобных историй, а не позволяет делать прогнозы относительно их дальнейшего хода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне меняют тактику атаки "шахедами". Чем она опасна теперь.