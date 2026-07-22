Высокие ожидания и доверие армии. Почему назначение Драпатого называют сменой эпохи

Несмотря на поддержку, все подчеркивают: впереди сложные решения и большая ответственность

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Александра Сырского в должности Главнокомандующего ВСУ заменил Михаил Драпатый. Украинские лидеры мнений одобрительно отозвались об этом решении президента и отметили высокую нравственность новоназначенного, его предыдущие заслуги, но напомнили и о том, что ожидания относительно него будут завышены.

В частности, об этом писал телеведущий и общественный деятель Сергей Притула. "Понятно, что у Драпатого есть свое видение процессов, есть команда и, что важно, безусловное уважение среди военных. Но проблема с мобилизацией не решится одним взмахом волшебной палочки. Ситуация на фронте не стабилизируется автоматически только потому, что на должность пришёл Драпатый. Кадровые перестановки по вертикали нового Главнокомандующего займут время", — пишет он и подчеркивает: "Самая большая проблема Драпатого не в этом, а в том, что Михаил Васильевич слишком порядочный".

Глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил благодарность Сырскому за годы работы, а также поздравил Драпатого с должностью. "Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить", — подчеркивает Буданов и отмечает, что Драпатый может рассчитывать на полную поддержку и помощь.

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный пишет, что Драпатому будет очень тяжело.

Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, это только долг Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании

Писатель и журналист Богдан Логвиненко назвал пять причин, почему назначение Драпатого — мировоззренческое смещение. Среди них – горизонтальная система управления, хорошая команда, ценности, понимание культуры/идентичности и поиск новых решений.

Сообщение Богдана Логвиненко о назначении Драпатого

Многие комментаторы, такие как политтехнолог Виталий Бала и волонтер Екатерина Ножевникова вспомнили об отставке Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками. Тогда после трагической гибели украинских военных, он подчеркнул, что вину всегда несет командование. Бала сравнил поведение Драпатого с Сырским и ситуацией вокруг 155 бригады и "Скалы".

Сообщение Виталия Балы о назначении Драпатого

Сообщение Екатерины Ножевниковой о назначении Драпатого

Военнослужащий и политик Денис Ярославский также отметил смену эпохи. Он считает Драпатого представителем "нового поколения неконвенционных украинских командиров" и выражает надежду, что Главком станет "визионером новой военной доктрины, архитектуры оборонных инноваций и системы военного образования для будущих поколений офицеров", не только внутри армии, а для формирования "новой международной военной академии государств Коалиции".

Сообщение Дениса Ярославского о назначении Драпатого

Военный и общественный деятель Александр Аронец подчеркнул, что историки рассудят, была ли правильная замена Сырского на Драпатого. "Очень уважаю Михаила Васильевича. И, несмотря ни на что, благодарен Александру Сырскому за то, что удержал фронт в самый тяжелый момент", — пишет он.

Сообщение Александра Аронца о назначении Драпатого

Украинский философ и член ПЕН-клуба Алексей Паныч и правовой эксперт Андрей Магера отметили, что назначение Драпатого — лучшее решение из тех, что были "на столе" у президента. "Особый плюс: о нем заранее говорили, что этот генерал может, если надо, сказать "нет" любому, даже президенту. Думаю, что и Зеленскому эта деталь была известна, а если да, то это плюс также и ему в карму", — пишет Паныч. На личной ответственности Владимира Зеленского акцентирует и Магера. В то же время, по его мнению, Сырского вообще не нужно было назначать. "Вообще вне моего предела понимания есть назначение на этот ответственный пост человека, близкие родственники которого проживают в государстве-агрессоре. Это даже не о его совковом сознании и об интригах против предшественника — народного любимца генерала Залужного. Здесь уже вопрос национальной безопасности", — пишет эксперт.

Сообщение Алексея Паныча о назначении Драпатого

Сообщение Андрея Магеры о назначении Драпатого

Ранее "Телеграф" рассказывал, что назначение Михаила Драпатого Главнокомандующим ВСУ довело некоторых российских блогеров чуть ли не до истерики. Его сразу же объявили в розыск на сайте российской полиции.