"Это их выбор": почему в Украине отказываются поднимать пенсии тем, кто получает 4 тысячи гривен
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Итоговая сумма зависит от решений, которые человек принимал во время трудовой деятельности
В Украине пенсионные выплаты варьируются и связаны они, прежде всего, с официальным трудовым стажем и уплатой страховых взносов.
Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" выразил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, украинцы, которые получают около 4 тысяч гривен пенсии, во многих случаях не имели официального трудового стажа и не платили страховые взносы, потому в этом случае выплаты нельзя автоматически повышать, поскольку "это их выбор".
"Если человек все время жульничал, не хотел легально работать, конечно, за него Пенсионный фонд не платили, у него 4 тысячи. Это его выбор! Почему он не хотел легально работать? Потому это менять нельзя. Это то же, что мы преступника простим, скажем: "Вот он преступник был, он не платил налоги, а мы будем платить пенсию", — отметил собеседник.
В то же время Охрименко говорит, что смотреть необходимо не на то, где человек работал, а на то, как он работал. По его словам, некоторые сознательно отказывались от легальной занятости, считая, что смогут обеспечить себя самостоятельно.
"Потому что считается так, что если человек честно работал и действительно платил все налоги, то он выходит на пенсию и получает большую пенсию. Если человек не хотел честно работать, маленькая пенсия. Все по-честному", — подытожил он.
Размер пенсий в Украине
3 самых "бедных" региона по пенсионным выплатам:
- Тернопольская область — 5 657 грн
- Черновицкая область — 5 839 грн
- Закарпатская область — 5 918 грн
Какие самые "богатые" регионы
В первую тройку в рейтинге входят:
- Киев — 9 901 грн
- Донецкая область — 8 990 грн
- Луганская область — 8 752 грн
Даже после повышения на 234 гривны минимальная пенсия в Украине – 2 595 гривен – останется одной из самых низких в Европе.
В среднем развитые европейские страны имеют минимальные пенсии на уровне от 800 до 1200 евро в месяц. Даже страны, недавно присоединившиеся к Европейскому Союзу, имеют минимальные пенсионные уровни гораздо выше, пишет Winner.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Житомир и Ровно получают пенсии больше, чем Тернополь.