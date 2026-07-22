"Это их выбор": почему в Украине отказываются поднимать пенсии тем, кто получает 4 тысячи гривен

Итоговая сумма зависит от решений, которые человек принимал во время трудовой деятельности

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В Украине пенсионные выплаты варьируются и связаны они, прежде всего, с официальным трудовым стажем и уплатой страховых взносов.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" выразил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, украинцы, которые получают около 4 тысяч гривен пенсии, во многих случаях не имели официального трудового стажа и не платили страховые взносы, потому в этом случае выплаты нельзя автоматически повышать, поскольку "это их выбор".

"Если человек все время жульничал, не хотел легально работать, конечно, за него Пенсионный фонд не платили, у него 4 тысячи. Это его выбор! Почему он не хотел легально работать? Потому это менять нельзя. Это то же, что мы преступника простим, скажем: "Вот он преступник был, он не платил налоги, а мы будем платить пенсию", — отметил собеседник.

Пенсионная система в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В то же время Охрименко говорит, что смотреть необходимо не на то, где человек работал, а на то, как он работал. По его словам, некоторые сознательно отказывались от легальной занятости, считая, что смогут обеспечить себя самостоятельно.

"Потому что считается так, что если человек честно работал и действительно платил все налоги, то он выходит на пенсию и получает большую пенсию. Если человек не хотел честно работать, маленькая пенсия. Все по-честному", — подытожил он.

Размер пенсий в Украине

3 самых "бедных" региона по пенсионным выплатам:

Тернопольская область — 5 657 грн

Черновицкая область — 5 839 грн

Закарпатская область — 5 918 грн

Какие самые "богатые" регионы

В первую тройку в рейтинге входят:

Киев — 9 901 грн

Донецкая область — 8 990 грн

Луганская область — 8 752 грн

Средняя пенсия в Украине в июле 2026. График: "Опендатабот"

Даже после повышения на 234 гривны минимальная пенсия в Украине – 2 595 гривен – останется одной из самых низких в Европе.

В среднем развитые европейские страны имеют минимальные пенсии на уровне от 800 до 1200 евро в месяц. Даже страны, недавно присоединившиеся к Европейскому Союзу, имеют минимальные пенсионные уровни гораздо выше, пишет Winner.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Житомир и Ровно получают пенсии больше, чем Тернополь.