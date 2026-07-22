Не покупайте такие бутылки Coca-Cola, если хотите бесплатно поесть в McDonald’s (фото)

Розыгрыш продлится до осени

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Новая акция от Coca-Cola наделала шуму в социальных сетях. Однако призы можно получить далеко не за каждую покупку — в розыгрыше участвуют только определенные форматы напитка.

"Телеграф", ссылаясь на официальный сайт производителя, рассказывает об условиях акционного предложения.

Какие бутылки нужно покупать, чтобы принять участие в розыгрыше призов

Coca‑Cola Original Taste и Coca‑Cola Zero Sugar в акционных форматах (с QR-кодом);

стеклянная бутылка 250 мл;

ПЭТ-бутылка 500 мл;

банка 330 мл.

Обратите внимание: популярные семейные форматы объемом 1,75 л и 2 л в акции участия не принимают.

Вид акционной бутылки Coca-Cola. Фото - grechka.dm

Правила

Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести Coca-Cola с пометкой об акции;

просканировать QR-код на этикетке;

перейти на сайт и пройти короткую регистрацию;

ввести код из-под крышки и запустить виртуальное колесо с призами.

Какие призы разыгрываются

iPhone 17 ProMax;

мини-холодильник;

Йо-Йо;

куртка;

зонтик;

полотенце;

ваучеры МакДоналдс НайсПрайс Комбо.

Розыгрыш продлится с 20 июля по 13 сентября 2026 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Coca-Cola в "АТБ" не такая, как всюду.