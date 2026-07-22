Не покупайте такие бутылки Coca-Cola, если хотите бесплатно поесть в McDonald’s (фото)
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Розыгрыш продлится до осени
Новая акция от Coca-Cola наделала шуму в социальных сетях. Однако призы можно получить далеко не за каждую покупку — в розыгрыше участвуют только определенные форматы напитка.
"Телеграф", ссылаясь на официальный сайт производителя, рассказывает об условиях акционного предложения.
Какие бутылки нужно покупать, чтобы принять участие в розыгрыше призов
- Coca‑Cola Original Taste и Coca‑Cola Zero Sugar в акционных форматах (с QR-кодом);
- стеклянная бутылка 250 мл;
- ПЭТ-бутылка 500 мл;
- банка 330 мл.
Обратите внимание: популярные семейные форматы объемом 1,75 л и 2 л в акции участия не принимают.
Правила
- Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести Coca-Cola с пометкой об акции;
- просканировать QR-код на этикетке;
- перейти на сайт и пройти короткую регистрацию;
- ввести код из-под крышки и запустить виртуальное колесо с призами.
Какие призы разыгрываются
- iPhone 17 ProMax;
- мини-холодильник;
- Йо-Йо;
- куртка;
- зонтик;
- полотенце;
- ваучеры МакДоналдс НайсПрайс Комбо.
Розыгрыш продлится с 20 июля по 13 сентября 2026 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Coca-Cola в "АТБ" не такая, как всюду.