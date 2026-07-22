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Не покупайте такие бутылки Coca-Cola, если хотите бесплатно поесть в McDonald’s (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бутылка Coca-Cola Новость обновлена 22 июля 2026, 12:08
Бутылка Coca-Cola. Фото Коллаж "Телеграфа"

Розыгрыш продлится до осени

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Новая акция от Coca-Cola наделала шуму в социальных сетях. Однако призы можно получить далеко не за каждую покупку — в розыгрыше участвуют только определенные форматы напитка.

"Телеграф", ссылаясь на официальный сайт производителя, рассказывает об условиях акционного предложения.

Какие бутылки нужно покупать, чтобы принять участие в розыгрыше призов

  • Coca‑Cola Original Taste и Coca‑Cola Zero Sugar в акционных форматах (с QR-кодом);
  • стеклянная бутылка 250 мл;
  • ПЭТ-бутылка 500 мл;
  • банка 330 мл.

Обратите внимание: популярные семейные форматы объемом 1,75 л и 2 л в акции участия не принимают.

Вид акционной бутылки Coca-Cola. Фото - grechka.dm

Правила

  • Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести Coca-Cola с пометкой об акции;
  • просканировать QR-код на этикетке;
  • перейти на сайт и пройти короткую регистрацию;
  • ввести код из-под крышки и запустить виртуальное колесо с призами.

Какие призы разыгрываются

  • iPhone 17 ProMax;
  • мини-холодильник;
  • Йо-Йо;
  • куртка;
  • зонтик;
  • полотенце;
  • ваучеры МакДоналдс НайсПрайс Комбо.

Розыгрыш продлится с 20 июля по 13 сентября 2026 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Coca-Cola в "АТБ" не такая, как всюду.

Теги:
#Акция #Coca-Cola #Бутылки