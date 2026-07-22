Следует дважды подумать: почему лучше не покупать замороженную рыбу в пластиковой упаковке

Какого продукта нужно избегать

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Замороженная рыба кажется простым и безопасным выбором, но есть деталь, которую многие игнорируют при покупке. Оказывается, важно обращать внимание не только на сам продукт, но и его упаковку.

Особенно это касается упаковок, в составе которых есть разные добавки для прочности, гибкости и защиты от повреждений. Наибольшее беспокойство вызывают бисфенолы и пластификаторы, как написали специалисты из Оk Diario.

Эти вещества добавляют в пластик, чтобы сделать его более удобным в использовании, однако при контакте с пищей они могут переходить в продукт.

Замороженная рыба в упаковке. Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

Чем дольше рыба остается в пластиковой упаковке, тем выше может быть количество таких поглощаемых соединений. Это особенно актуально для замороженных продуктов, которые могут храниться неделями или даже дольше.

Чтобы снизить возможное влияние пластика, после покупки рыбу лучше не оставлять надолго в заводской упаковке, а перекладывать ее в специальные емкости или пакеты, предназначенные для хранения продуктов. Также следует обращать внимание на качество упаковки и условия хранения рыбы в магазине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие консервы из сардин лучше — в "АТБ" или "Сільпо".