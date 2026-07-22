Пауки начали превращать машины украинцев в свои гнезда: почему так происходит

Незваные гости в авто — не случайность

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В последние годы украинцы все чаще стали обнаруживать пауков в своих автомобилях. На это есть веская причина, которая объясняется природой.

О том, почему пауки стали "ближе" к людям в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук.

В начале июня 2026 года киевлянка поразила сеть находкой в своей машине. Ею оказался желтосумный паук рода Cheiracanthium. Однако, как оказалось, в таком соседстве нет ничего необычного.

Желтосумный паук в машине

Как объяснила эксперт, при строительстве камеры (паутинное гнездо) пауки сплетают волокна паутины со стеблями, листьями или соцветиями растений. И там они проводят дневное время, а ночью отправляются на охоту.

"Конечно, если вы будете разрывать их дома из паутины, в восторге они не будут. За неимением природных тайников (например, из-за покоса травы) они будут искать что-то другое, например, автомобили – прекрасное место, чтобы спрятаться днем", — объяснила Иосипчук.

Что известно о желтосумных пауках

Желтый мешковый паук

Желтые мешковые пауки распространены в Украине. Они имеют светло-желтую или зеленую окраску, ведут преимущественно ночной образ жизни. Особенностью этого вида является то, что его представители и не плетут классических ловчих паутин. Вместо этого они создают небольшие шелковые тайники, где отдыхают днем.

Несмотря на устрашающую репутацию, для большинства людей этот вид не представляет серьезной угрозы. Хотя это не отменяет того, что укус такого паука считается очень болезненных и вызывает покраснение, зуд или отек. Тяжелые последствия случаются крайне редко.

Кроме того, пауки обычно кусают только тогда, когда ощущают угрозу или когда их случайно прижимают. Поэтому эксперты советуют не брать их голыми руками и не пытаться уничтожить.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", тарантулы размером 30 мм живут в Украине: как они выглядят.