В России заявили о "жутких последствиях для Германии"

В Министерстве иностранных дел ФРГ отреагировали на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она сказала, что Германия "денацифицирована не до конца".

В правительстве ФРГ назвали эти слова "абсурдом" и неудачной попыткой запугивания. Об этом заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер в ходе брифинга кабинета министров страны.

"Мы не в первый раз слышим подобные высказывания от близких к правительству или даже относящихся к власти в России лиц, и мы принимаем их к сведению. Мы не позволим этому запугать нас", — сказал он.

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner), в свою очередь, назвал слова Захаровой абсурдом.

"Абсурд очевиден", — констатировал он.

Как известно, Захарова заявила на полях "Всемирного фестиваля молодежи", что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершенность денацификации ФРГ. "Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца". По ее словам, "если этот процесс не будет остановлен", это приведет к "жутким последствиям для самой Германии".

Ранее "Телеграф" писал, что российский террористический режим опубликовал тексты разговоров офицеров Бундесвера по использованию Украиной дальнобойных ракет Taurus, поскольку Россия желает любой ценой сорвать поставки этих ракет. Служба военной контрразведки Германии должна как можно быстрее расследовать этот виток и положить конец российскому шпионажу.