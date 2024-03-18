Две страны ЕС официально не признают "выборы Путина"

Не выборы, а "трагический фарс"

Президентские выборы в России, на которых победил Владимир Путин, не признают законными две страны Европейского Союза. Так Литва и Германия официально заявили об этом.

Более того, голосование в России глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "трагическим фарсом". А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала выборы в РФ "выборами без выбора".

По словам министра иностранных дел Литвы, процедура, имитирующая голосование за президента России, проходившая в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав, не может считаться и называться выборами.

"Закон не может возникнуть из незаконности, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подделки. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагическую фарс", – заявил Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии считает, что процедура голосования не была ни честной, ни свободной, она не соответствовала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона.

В то же время глава министерства иностранных дел Германии назвала российские выборы "не настоящими" и сказала, что ЕС готовит новые санкции в отношении Москвы.

"Российские выборы были выборами без выбора. Избирательный процесс показывает не только безответственное поведение Путина по отношению к своему народу, но также против устава ООН. Проведение так называемых выборов в частях Украины, в частях Молдовы и частях Грузии нарушает международный закон", — отметила Анналена Бербок.

Ранее "Телеграф" приводил западных лидеров, в которых четко прослеживается негативное отношение к этому мероприятию в России. Все как один считают, что эти так называемые выборы лишены того самого законного права выбора каждого.