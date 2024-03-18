Не только Лукашенко: какие друзья Путина уже поздравили его с "победой на выборах"

В настоящее время Путин получил 87,29% голосов

В понедельник, 18 марта, после начала президентских выборов в России, по данным экзитполов, предварительно побеждает Владимир Путин — 87,29%. Согласно обнародованным данным, осталось посчитать четверть процента.

Хотя победу старого-нового президента РФ еще не объявили официально, дружественные к России страны уже начали поздравлять диктатора. "Телеграф" собрал эти поздравления в материале.

Путина с рекордным отрывом от Харитонова, Слуцкого и Даванкова поздравили главы Узбекистана, Таджикистана, Боливии, Никарагуа, Гондураса и Северной Кореи.

Итоги выборов

Одним из первых поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, он отметил "потрясающую" победу Путина. И поблагодарил россиян "за глубокую преданность демократии, выраженную в экстраординарном участии" в выборах.

МИД Китая также приветствовал Путина с победой на "выборах".

"Уверены, что отношения России и КНР продолжат развиваться", — отметило министерство.

Не стоял в стороне и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн, он поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах. По его словам, очередное переизбрание действующего президента РФ говорит о его всенародной поддержке со стороны россиян.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил своего друга в телефонном разговоре, подчеркнув, что результат выборов "впечатляющий".

Посольство Ирана сообщило, что их президент Эбрахим Раиси также поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к поздравлениям и сказал: "Результаты прошедшего голосования являются еще одним ярким подтверждением вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом вашего государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепления ее международных позиций".

Победу Путина не оставил в стороне и президент Боливии Луис Арсе, который назвал ее "сокрушительной". Это "подтверждает единство мужественного российского народа в его суверенитете и неизменном развитии", написал Арсе в соцсети Х.

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега заявил о "триумфе" Владимира Путина, отметив, что выборы в России прошли "примерно и спокойно".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил Путину "искренние поздравления" с переизбранием. По его мнению, это является убедительным свидетельством признания русским народом его руководства.

Глава КНР Си Цзиньпин, по данным китайского телевидения, также направил приветствие диктатору с переизбранием на пост президента РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался о Путине и выборах в России.