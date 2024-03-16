Что ждет Россию после переизбрания Путина: Politico назвало 5 сценариев

Каждый сценарий может стать реальность, но с разной вероятностью

После выборов президента России, в которых ожидаемо победит российский диктатор Владимир Путин, у страны-террористки будет несколько вариантов развития ее дальнейшей истории. Иностранное издание Politico спрогнозировало пять сценариев в случае новой каденции обладателя Кремля, которая продлится, по меньшей мере, до 2030 года.

Об этом идет речь в публикации Politico. Отмечается, что точно не известно, что ждет Россию после выборов, но определенные сценарии все же более вероятны.

Очевидно, что война в Украине сделала внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем это было в течение десятилетий, и любой возможный будущий сценарий уже близок к реальности.

Первый сценарий

В нем отмечается, что первый сценарий базируется на преуспевающей демократии в России и имеет вероятность стать реальностью от 5 до 10 процентов. Как показали антикоммунистические и антиколониальные революции в Восточной Европе в 1989 году, тоталитарные режимы статические, как сыпучие пески, и быстро рушатся перед лицом демократических движений.

Губительное решение Путина в Украине уже имело непредсказуемые последствия и лишь усугубит дальнейшее недовольство и интерес к потенциальным альтернативам, включая прямую демократию.

Второй сценарий

В нем говорится, что Россия может распасться, но его вероятность 10-15%. В разгар опустошительной войны, в которой сотни тысяч солдат погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово протестуют и пытаются свергнуть стареющий режим, цепляющийся за власть, объясняет Politico.

"Давно погребенные разногласия и разочарования прокатываются по всей стране, и нация, якобы объединенная под твердой рукой Москвы, вдруг раскалывается по этнонационалистическим признакам. Хаос охватывает страну, которая погружается в смесь анархии, территориальной фрагментации и не оставляющего никакого насилия, ни одной семьи неприкосновенной", – пишет издание.

Третий сценарий

То, что третий сценарий станет реальностью, вероятно, на 15-20%, и он основывается на идее активизации российских националистов.

Еще год назад идея о том, что повстанческое ополчение во главе с ожесточенным националистом может войти в Москву и заставить российских чиновников бежать, казалось фантастической.

А в июне прошлого года руководитель ополчения Евгений Пригожин сделал именно это. ЧВК "Вагнера" Пригожина так и не дошла до Москвы, но не потому, что не пыталась, а наоборот, дорога была широко открыта. Если Пригожин чего-то и добился, так это того, что заставил Путина выглядеть королем без одежды.

По этим причинам этот сценарий кажется одним из наиболее вероятных для постпутинской России. Пламя национализма, разгоряченное Путиным, вряд ли удастся погасить в ближайшее время.

Четвертый сценарий

Четвертый сценарий после переизбрания Путина – это то, что Politico называет "технократической перезагрузкой". Вероятность этого сценария оценивается в 20-25%.

Издание отмечает, что с момента неудачного вторжения Москвы в Украину прошло два года, а последствия для России уже понятны.

Будь то падение экономики или всплеск смертности, эти расходы будут продолжать накапливаться. Вот почему сценарий, по которому помощники Кремля встретятся с Путиным, поблагодарят его за достижения и пожелают всего лучшего на пенсии — иными словами, повторение отставки Никиты Хрущева в 1964 году — со временем становится все более вероятным.

По мнению журнала, к 2030 году в России, скорее всего, установится новый режим.

Пятый сценарий

Наиболее вероятным сценарием развития событий в России после переизбрания российского диктатора на пост президента журнал назвал "Да здравствует Путин" с вероятностью 45-50%.

"Со смертью Навального демократическая оппозиция находится в руинах. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, вряд ли потерпела крах, даже если она стала вялой. Хотя Путин не покорил Киев, хуже всего в украинской войне еще может быть позади, особенно учитывая сдержанность США относительно вооружения Украины. И по сравнению с американскими президентами, в свои 71 год Путин все еще имеет относительную молодость на своей стороне", – пишет издание.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бойцы российских добровольческих формирований, борющихся на стороне Украины, обратились к диктатору Владимиру Путину. Они призвали его задуматься о судьбе жителей Белгородской области, где они удерживают позиции в течение нескольких суток.