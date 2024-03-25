Россию необходимо остановить в Украине: президент Литвы рассказал о настроениях в Европе касательно беспредела Путина

Президент Литвы рассказал, что поменялось в Европе

В Европейском союзе становится все больше лидеров, которые убеждены, что Россию необходимо остановить и победить в Украине. И чем ближе страна находится к российским границам, тем более остро там это понимают.

Как передает Politico, об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на саммите, где обсуждались вопросы российской войны против Украины.

"Я думаю, что понимание того, что мы должны победить Россию, расширяется, потому что в противном случае будет продолжение этой трагической истории. По крайней мере, я не вижу лидеров, которые хотели бы позвонить Путину, чтобы поговорить о проблемах в Украине. У нас нет ни одного лидера, который бы по прежнему доверял Путину", — сказал Науседа, но затем добавил "кроме двух".

Он не назвал их имена, но очевидно, что речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане и премьере Словакии Роберте Фицо.

В свою очередь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечает, что Европа уже сейчас должна готовиться к войне и должна среди прочего рассмотреть вопрос обязательного призыва на воинскую службу. Его слова передает FT.

Ринкевичс подчеркнул, что сейчас во всех странах Европы наблюдается проблемы с набором в армию, а потому проблему можно решить путем возвращения призыва, который позволит создать необходимый резерв. Он добавил, что никто не заинтересован в войне, но никому не хочется подвергнуться нападению и увидеть повторение того, что произошло с Украиной.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин захочет напасть на другие европейские страны в случае победы в Украине.