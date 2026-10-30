Почти вдвое дешевле: в "АТБ" устроили большую скидку на популярный товар

При покупке средства для стирки с 19 капсулами покупатели сэкономят 270,50 грн.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети супермаркетов "АТБ" покупатели могут воспользоваться акционными предложениями на разные товары для дома и повседневного использования. Среди них – средства для стирки, на которые сейчас действуют заметные скидки. В частности, привлекает внимание предложение на популярное средство Ariel Color в капсулах, стоимость которого существенно снизилась.

О новой цене и возможной экономии сообщает "Телеграф". Скидка на это синтетическое моющее средство составляет 45%, а покупатели могут приобрести упаковку значительно дешевле первоначальной стоимости.

Подробнее в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое".

Речь идет об Ariel Color в полимерной упаковке, содержащей 19 растворимых капсул с жидким средством для стирки.

В "АТБ" Ariel Color в капсулах продают со скидкой 45%

Раньше такая упаковка стоила 598,40 грн, однако теперь ее цена составляет 327,90 грн. Таким образом, на одной покупке можно сэкономить 270,50 грн. Разница весьма заметная, особенно для тех, кто регулярно покупает средства для стирки и планирует пополнить домашние запасы. Акция позволяет приобрести популярный товар почти вдвое дешевле прежней цены.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о масштабных скидках в "АТБ" на товары для стирки и уборки.