Росію необхідно зупинити в Україні: президент Литви розповів про настрої в Європі щодо свавілля Путіна

Президент Литви розповів, що змінилося у Європі

У Європейському союзі стає дедалі більше лідерів, які переконані, що Росію необхідно зупинити та перемогти в Україні. І що ближче країна перебуває до російських кордонів, то гостріше там це розуміють.

Як повідомляє Politico, про це розповів президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на саміті, де обговорювалися питання російської війни проти України.

"Я думаю, що розуміння того, що ми маємо перемогти Росію, розширюється, бо інакше буде продовження цієї трагічної історії. Принаймні я не бачу лідерів, які хотіли б зателефонувати Путіну, щоб поговорити про проблеми в Україні. У нас немає жодного лідера, який би як і раніше довіряв Путіну", — сказав Науседа, але потім додав "крім двох".

Він не назвав їхні імена, але очевидно, що йдеться про прем’єра Угорщини Віктора Орбана та прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

Своєю чергою президент Латвії Едгарс Рінкевічс наголошує, що Європа вже зараз має готуватися до війни й має серед іншого розглянути питання обов’язкового призову на військову службу. Його слова передає FT.

Рінкевічс наголосив, що зараз у всіх країнах Європи спостерігаються проблеми з набором до армії, а тому проблему можна вирішити шляхом повернення призову, який дозволить створити необхідний резерв. Він додав, що ніхто не зацікавлений у війні, але нікому не хочеться зазнати нападу і побачити повторення того, що сталося з Україною.

Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін захоче напасти на інші європейські країни у разі перемоги в Україні.