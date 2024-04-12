Тайник прикрыли собачьими фекалиями: в Германии двое белорусов украли десятки винтовок из поезда (фото)

Один из воров случайно оставил возле тайника перчатки, по которым их и нашла полиция

В Германии двое белорусов украли 40 винтовок М16. При этом они решили замаскировать тайник с награбленным собачьими фекалиями.

Эти винтовки производят в Китае, а затем доставляются на корабле в порт Гамбурга. Об этом пишет газета Bild.

Контейнер с опасным грузом 16 марта погрузили на товарный поезд. Далее он должен был ехать из Гамбурга в Баварию. Однако во время остановки на одной из станций поезд вдруг остался без охраны. Тогда этим воспользовались двое злоумышленников.

По информации BILD, двое мужчин приехали из Беларуси специально для государственного переворота. Они незаметно подкрались к контейнеру, сняли пломбы и взломали его. Похищенное оружие мужчины спрятали недалеко от места преступления. Они вырыли яму в кустах, сложили туда винтовки, а замаскировали все собачьими экскрементами.

Фото: BILD

Один из воров случайно оставил возле тайника перчатки. Впоследствии их обнаружила полицейская собака.

"Собака-ищейка федеральной полиции унюхала перчатки, которые воры оставили возле места преступления. В ходе тщательного обыска животное указало следователям дорогу. Дрон также помог с воздуха найти свежее место. Так следователи обнаружили тайник с оружием", — говорится в материале.

Фото: BILD

Тогда следователи сделали вид, что не находили похищенное оружие и начали наблюдение. Спустя две недели были пойманы двое мужчин, которые оказались гражданами Беларуси. Они прибыли к тайнику, чтобы забрать оружие.

Отмечается, что злоумышленники выставили винтовки на продажу в даркнете. Однако продать их они так и не успели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии осудили государственного служащего, который надругался над детьми из Украины. После начала полномасштабной войны в Украине он вызвался помочь семье этих детей, а затем нескольких дней подвергал сексуальному насилию.