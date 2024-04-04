В Германии осудили госслужащего, который надругался над детьми из Украины: это не первые его жертвы

Полиция установила, что педофил орудовал на протяжении нескольких лет

В Германии произошло новое преступление по отношению к украинцам. После того, как на берегу реки нашли тело 27-летней жительницы Харькова, стало известно о факте насилия над двумя украинскими мальчиками.

Об этом сообщает Welt.de. Окружной суд Гамбурга уже вынес приговор 43-летнему злоумышленнику.

Известно, что мужчину обвинили в серьезном сексуальном насилии над двумя детьми из семьи украинских беженцев. С марта 2022 года он в течение нескольких дней подвергал сексуальному насилию двух братьев, которым на тот момент было 9 и 11 лет. Правоохранители установили, что все это происходило в машине злоумышленника во время поездки во Франкфурт-на-Майне.

Обвиняемый, который работал в органе госслужбы, добровольно вызвался помочь семье приехать в Германию после начала полномасштабной войны в Украине. Он называл себя "защитником" этой семьи, но при этом шантажировал детей депортацией, чтобы они никому не рассказывали о насилии.

Судебный процесс над злоумышленником начали месяц назад. Мужчина "в значительной степени" признали обвинения, поэтому потерпевшим не пришлось заново переживать стресс и давать показания в суде. Вдобавок к этому признание вины суд засчитал мужчине в качестве смягчающего обстоятельства. Также в ходе заседаний прокурор зачитал текстовое сообщение, после которого родители мальчиков решились подать жалобу.

"Вам здесь больше не рады", — написал в нем мужчина.

Также правоохранители выяснили, что помимо двух маленьких украинцев, есть и другие жертвы. С ноября 2021 года по апрель 2023 года злоумышленник подверг сексуальному насилию мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет. Это происходило также во время совместных поездок в Таиланд. В этот момент мужчина фотографировал детей.

Во время обыска в квартире мужчины, который был проведен в июле 2023 года, полиция нашла электронные носители с кадрами преступлений. Злоумышленник хранил 783 изображения и шесть видеофайлов с детской порнографией.

Суд признал 43-летнего мужчину виновным в серьезном сексуальном насилии и производстве детской порнографии. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения.

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