Схованку прикрили собачими фекаліями: у Німеччині двоє білорусів вкрали десятки гвинтівок із поїзда (фото)
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Один із злодіїв випадково залишив біля схованки рукавички, якими їх і знайшла поліція
У Німеччині двоє білорусів украли 40 гвинтівок М16. При цьому вони вирішили замаскувати схованку з награбованим собачими фекаліями.
Ці гвинтівки виробляють у Китаї, а потім доставляються на кораблі до порту Гамбурга. Про це пише газета Bild.
Контейнер із небезпечним вантажем 16 березня завантажили на товарний потяг. Далі він мав їхати з Гамбурга до Баварії. Однак під час зупинки на одній зі станцій потяг раптом залишився без охорони. Тоді цим скористалися двоє зловмисників.
За інформацією BILD, двоє чоловіків приїхали з Білорусі спеціально для державного перевороту. Вони непомітно підкралися до контейнера, зняли пломби та зламали його. Викрадену зброю чоловіки сховали неподалік місця злочину. Вони викопали яму в кущах, склали туди гвинтівки, а замаскували все собачими екскрементами.
Один зі злодіїв випадково залишив біля схованки рукавички. Згодом їх виявив поліцейський собака.
"Собака-шукач федеральної поліції унюхала рукавички, які злодії залишили біля місця злочину. Під час ретельного обшуку тварина вказала слідчим дорогу. Дрон також допоміг з повітря знайти свіже місце. Так слідчі виявили схованку зі зброєю", — йдеться у матеріалі.
Тоді слідчі вдали, що не знаходили викрадену зброю і почали спостереження. Через два тижні було спіймано двох чоловіків, які виявилися громадянами Білорусі. Вони прибули до схованки, щоб забрати зброю.
Зазначається, що зловмисники виставили гвинтівки на продаж у даркнеті. Проте продати їх вони так і не встигли.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Німеччині засудили державного службовця, який поглумився над дітьми з України. Після початку повномасштабної війни в Україні він зголосився допомогти сім’ї цих дітей, а потім кілька днів піддав сексуальному насильству.