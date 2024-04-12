Схованку прикрили собачими фекаліями: у Німеччині двоє білорусів вкрали десятки гвинтівок із поїзда (фото)

Один із злодіїв випадково залишив біля схованки рукавички, якими їх і знайшла поліція

У Німеччині двоє білорусів украли 40 гвинтівок М16. При цьому вони вирішили замаскувати схованку з награбованим собачими фекаліями.

Ці гвинтівки виробляють у Китаї, а потім доставляються на кораблі до порту Гамбурга. Про це пише газета Bild.

Контейнер із небезпечним вантажем 16 березня завантажили на товарний потяг. Далі він мав їхати з Гамбурга до Баварії. Однак під час зупинки на одній зі станцій потяг раптом залишився без охорони. Тоді цим скористалися двоє зловмисників.

За інформацією BILD, двоє чоловіків приїхали з Білорусі спеціально для державного перевороту. Вони непомітно підкралися до контейнера, зняли пломби та зламали його. Викрадену зброю чоловіки сховали неподалік місця злочину. Вони викопали яму в кущах, склали туди гвинтівки, а замаскували все собачими екскрементами.

Фото: BILD

Один зі злодіїв випадково залишив біля схованки рукавички. Згодом їх виявив поліцейський собака.

"Собака-шукач федеральної поліції унюхала рукавички, які злодії залишили біля місця злочину. Під час ретельного обшуку тварина вказала слідчим дорогу. Дрон також допоміг з повітря знайти свіже місце. Так слідчі виявили схованку зі зброєю", — йдеться у матеріалі.

Фото: BILD

Тоді слідчі вдали, що не знаходили викрадену зброю і почали спостереження. Через два тижні було спіймано двох чоловіків, які виявилися громадянами Білорусі. Вони прибули до схованки, щоб забрати зброю.

Зазначається, що зловмисники виставили гвинтівки на продаж у даркнеті. Проте продати їх вони так і не встигли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Німеччині засудили державного службовця, який поглумився над дітьми з України. Після початку повномасштабної війни в Україні він зголосився допомогти сім’ї цих дітей, а потім кілька днів піддав сексуальному насильству.