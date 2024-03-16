К похищению ребенка могут быть причастны россияне: СМИ раскрыли новые детали дела об убийстве украинки в Германии

Убитая приехала в Германию из Харькова

К резонансному убийству 27-летней украинки на западе Германии может быть причастна супружеская пара из России. По версии СМИ, они могли убить украинку, чтобы похитить ее 5-недельную дочь Мия.

Об этом сообщает OE24 и Bild. Мать убитой Маргариты Марина Стеценко до сих пор не найдена.

Супружескую пару россиян (43 и 44 года) задержали немецкие правоохранители и сейчас допрашивают. Анализ ДНК подтвердил, что найденная малышка действительно дочь убитой Маргариты. К слову, семья может быть из Харькова. Поиски 51-летней бабушки Мии сейчас продолжаются, но по версии немецких СМИ, россияне могли убить и ее.

Последний раз семью в составе 27-летней Маргариты, ее 5-недельной дочери Мии и 51-летней мамы Марины Стеценко видели в ресторане. Встретиться там им предложила женщина из Вальдорфа (Баден-Вюртемберг), которая предложила беженцам из Украины помощь в оформлении немецких документов. Неизвестно, находится ли она сейчас под стражей. Также полиция считает, что именно мать убитой является главным свидетелем произошедшего.

Сообщается, что убитая Маргарита была родом из Харькова. В Германию она приехала из Словакии вместе со своей мамой. Они жили в приюте для беженцев в Мангейме.

Напомним, что тело 27-летней украинки было найдено на берегу Рейна в Хоккенхайме 7 марта. Правоохранители установили, что она погибла из-за "внешнего насилия". Ее 5-недельная дочь Мия и 51-летняя мама Марина Стеценко пропали, но спустя неделю малышку удалось отыскать. С ней все в порядке, но для надежности ребенка поместили в больницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Италии украинка якобы избила россиянку. Пострадавшая работала в эскорте и уже обратилась в полицию с заявлением об избиении, но адвокат украинки не верит в эту версию.