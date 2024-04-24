Хотел устроить теракт на Олимпиаде: во Франции задержали подростка

Подросток искал в Telegram инструкцию по изготовлению бомбы

Во Франции задержали 16-летнего подростка, который планировал устроить теракт во время Олимпийских игр. Несовершеннолетний проживал в Маринье (Верхняя Савойя) и в мессенджере Telegram поделился планами изготовить пояс смертника.

Как сообщает Le Parisien, подростка задержали полицейские Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Отмечается, что прокуратура обратилась к полиции из-за сообщений в закрытом канале в Telegram, в которых тот пытался получить материалы для изготовления пояса со взрывчаткой и признавался в верности ИГИЛ.

Известно, что полиция задержала его 23 апреля в доме его родителей. Также сообщается, что у него французское гражданство. На допросе он признался, что хотел устроить нападение на деловой район с использованием винтовки и взрывчатки, а также погибнуть в перестрелке с полицейскими.

Прокуратура уже начала расследование по обвинению в участии в террористической организации и пытается установить другие детали подготовки теракта, включая данные о возможных сообщниках и степени завершенности атаки.

Всего с начала года полиция сорвала два масштабных плана по подготовке терактов в Париже и Марселе.

При этом антитеррористические ведомства говорят, что исполнителями все чаще выступают молодые и даже несовершеннолетние люди. Они не всегда имеют контакты с ИГИЛ или другими террористическими организациями, но зачастую имеют радикальные взгляды, что делает их уязвимыми к пропаганде экстремистов.

Как сообщалось ранее, осле того как террористическая организация "ИГИЛ Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) взяла на себя ответственность за атаку на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", европейские специалисты по безопасности встревожились. Они указывают, что следующей мишенью ИГИЛ могут стать европейские страны.