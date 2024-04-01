Следующая цель – Европа: аналитики предупредили об угрозе от ИГИЛ

В Европе есть много привлекательных мишеней для исламских террористов

После того как террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) взяла на себя ответственность за атаку на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", европейские специалисты по безопасности встревожились. Они указывают, что следующей мишенью ИГИЛ могут стать европейские страны.

Об этом пишет CNN. Опрошенные эксперты говорят, что еще до нападения на Крокус Сити Холл ИГИЛ планировал теракты не только в России, но и в Европе.

В этом году в Европе состоится летняя Олимпиада в Париже, которая может стать приоритетной мишенью для террористов. Кроме того, для террористов в Европе и США могут быть другие привлекательные цели для террористических актов.

"ИГИЛ сохраняет способность и желание атаковать интересы США и Запада за границей всего за шесть месяцев практически без предупреждения", – сказал командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла.

Напомним, в Следственном комитете РФ заявили, что боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", якобы финансировала Украина. Этим якобы занимались "украинские националисты".

Как сообщал "Телеграф", 25 марта террористы из организации "Исламское государство Ирака и Леванта — Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) якобы анонсировали новые теракты в России. Так они угрожают отомстить за пытки членов организации, устроивших теракт в "Крокус Сити Холли".