Громкий теракт в Подмосковье продолжает обрастать мистикой

Россияне продолжают пытаться всеми способами отвести подозрения от "уважаемых коллег" из ИГИЛ после теракта в Crocus City Hall и обвинить в этом ненавистный Запад. Для этого в эфир центрального телевидения запускают разных "экспертов", которые озвучивают одну бредовую идею за другой.

На этот раз в прямом эфире крупнейшего российского канала выступил генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, который рассказал, что действиями террористов управляли посредством неких чипов.

"Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… Программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены", — сказал он.

По его словам, нынешний уровень развития нейробиологии позволяет создавать подобные устройства и в качестве примера упомянул Neuralink Илона Маска, который "превращает свиней в людей".

"Ясно уже, что это уже не какая-то группа псевдо-ИГИЛа! А это хорошо организованный теракт. Организованный на уровне западных спецслужб! Только у них есть такие средства воздействия на людей", — добавил Овчинский.

Стоит отметить, что Овчинский добрых 20 лет выступает для СМИ разной степени солидности с заявлениями о "мировом правительстве" и прочих конспирологических теориях.

Для справки: Neuralink Илона Маска является попыткой создать устройство, с помощью которого человек может управлять гаджетами силой мысли. До этого его тестировали на обезьянах, а видео как подопытный играет в компьютерные игры стало в свое время весьма популярным. Однако ни о каком "превращении свиней в людей" речи не шло.

Вполне вероятно Овчинский перепутал или намеренно исказил информацию о других компаниях, которые занимаются развитием ксенотрансплантации. То есть модификацией тех же свиней, чтобы их органы можно было пересадить человеку и тем самым решить проблему нехватки доноров. Но там тоже не идет речи о превращении их в людей.

На данный момент нет никакой информации о технологиях, который могли бы позволить управлять человеком. Впрочем, были попытки управлять тараканами, но там обошлись двумя электродами, через которые проводился обычный электрический ток. Этого уж точно недостаточно для того, чтобы взять под контроль человеческий мозг.

Как известно теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, тогда группа из четырех сторонников ИГИЛ ворвалась в переполненный ТЦ и убили там не менее 140 человек. В России же сразу начали искать в этом "украинский след" и даже диктатор Владимир Путин начал публично обвинять в этом Украину и страны Запада.