Хотів влаштувати теракт на Олімпіаді: у Франції затримали підлітка

Підліток шукав у Telegram інструкцію з виготовлення бомби

У Франції затримали 16-річного підлітка, який планував влаштувати теракт під час Олімпійських ігор. Неповнолітній мешкав у Маріньї (Верхня Савоя) і в месенджері Telegram поділився планами виготовити пояс смертника.

Як повідомляє Le Parisien, підлітка затримали поліцейські Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI). Наголошується, що прокуратура звернулася до поліції через повідомлення в закритому каналі в Telegram, в яких той намагався отримати матеріали для виготовлення поясу з вибухівкою та зізнавався у вірності ІДІЛ.

Відомо, що поліція затримала його 23 квітня у будинку його батьків. Також повідомляється, що має французьке громадянство. На допиті він зізнався, що хотів вчинити напад на діловий район із використанням гвинтівки та вибухівки, а також загинути у перестрілці з поліцейськими.

Прокуратура вже розпочала розслідування за звинуваченням в участі в терористичній організації та намагається встановити інші деталі підготовки теракту, включаючи дані про можливих спільників та ступінь завершеності атаки.

Усього з початку року поліція зірвала два масштабні плани з підготовки терактів у Парижі та Марселі.

При цьому антитерористичні відомства кажуть, що виконавцями все частіше виступають молоді та навіть неповнолітні люди. Вони не завжди мають контакти з ІДІЛ або іншими терористичними організаціями, але мають радикальні погляди, що робить їх вразливими до пропаганди екстремістів.

Як повідомлялося раніше, після того, як терористична організація "ІДІЛ Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) взяла на себе відповідальність за атаку на підмосковний концертний зал "Крокус Сіті Холл", європейські фахівці з безпеки стривожилися. Вони вказують, що наступною мішенню ІДІЛ можуть стати європейські країни.