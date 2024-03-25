Не только в "Крокусе": Макрон рассказал, где еще ИГИЛ планировал теракты

В результате стрельбы погибло уже 144 человека

Такой же теракт, как в "Крокусе", мог произойти и во Франции. Ведь террористическая группировка ИГИЛ, ответственная за стрельбу в Подмосковье 22 марта, пыталась нанести схожий удар и на территории этой страны.

Об этом пишет BMF TV, цитируя президента Эммануэля Макрона. По его словам, за последние месяцы именно эта группа совершила несколько покушений на территории Франции.

Макрон сообщил, что уже предложил России "расширенное сотрудничество" по этому вопросу.

"Франция предложила российским службам, как нашим партнерам в регионе, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, учитывая информацию, доступную нашим службам, и элементы, которые могут быть полезны россиянам", – заявил французский лидер.

Но говорить по этому поводу на прямую с президентом России Владимиром Путиным Макрон не собирается. Он сказал, что "контакты будут осуществляться на техническом и министерском уровне в первую очередь".

Также президент Франции подчеркнул, что очень цинично обвинить Украину в теракте в "Крокус Сити Холле".

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и имеющаяся у нас информация, у наших разведывательных служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", — заявил Макрон.

Напомним, что в стрельбе, которая произошла в "Крокусе", Путин нашел "украинский след". По его мнению, именно через "окно на границе" террористы пытались скрыться в Украине. Но в Белом доме опровергли это заявление, сказав, что нет никаких доказательств причастности какой-либо другой организации, кроме ИГИЛа.

Ранее "Телеграф" писал, что ИГИЛ угрожает отомстить Путину за пытки своих "братьев".