Силы безопасности внимательно относятся к угрозе перед предстоящими матчами

ИГИЛ пригрозила проведение терактов во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Испании очень серьезно относятся к угрозам террористической организации. Террористическая организация взяла на себя ответственность за теракт 22 марта 2024 года, когда в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям (в результате теракта погибли 144 человека). Позже в РФ выдумали украинский след теракта, но СМИ на пальцах объяснили, почему это бред.

Одна из двух самых популярных испанских спортивных газет Marca выпустила сегодня текст с заголовком "Силы безопасности внимательно относятся к джихадистской угрозе перед предстоящими спортивными мероприятиями". Вторит ей и Diario AS.

Источники подтвердили информацию, ранее опубликованную в СМИ, в которой говорится о фотографии размещенной в джихадистских каналах со слоганом "Убей их всех" и названием четырех стадионов, на которых проводятся четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Две из этих арен находятся в Мадриде, одна в Лондоне и еще одна — в Париже. Источники подчеркнули, что уровень антитеррористической готовности, расположенный в Испании на уровне 4 из 5, "достаточно усилен".

В частности, мероприятием повышенного риска объявлены матчи Лиги чемпионов по футболу, которые пройдут в столице Испании в течение двух дней подряд. Это игры "Реал" (Мадрид) — "Манчестер Сити" (Англия) во вторник, 9 апреля, и "Атлетико" (Мадрид) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия) в среду, 10 апреля.

Напомним, что двумя другими играми 1/4 финала Лиги чемпионов 9-10 апреля станут матчи "Арсенал" (Лондон, Англия) — "Бавария" (Мюнхен, Германия) и "Пари-Сен-Жермен" (Франция) — "Барселона" (Испания).