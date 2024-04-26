Эксперт Международного института демократий специально для "Телеграфа" объяснил, почему Пекин не переходит определенные границы в поддержке Москвы

Китай в апреле плотно попал в американский объектив. Да, туда приезжала лошадь российской дипломатии Лавров, после чего стороны заявили о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества. Там побывал канцлер Германии Олаф Шольц, во время встречи с которым председатель КНР Си Цзиньпин рассказывал очередные басни о том, как Украине и РФ достичь мира. Но именно США в этом месяце плотно взялись за Китай.

Сперва Байден по телефону предупредил Си о том, что тот должен прекращать помогать Путину. Потом пошли стабильные публикации в американской прессе либо в медиа, связанных со Штатами, касательно того – как и чем КНР помогает стране-агрессору.

Звучали вполне себе серьезные угрозы со стороны представителей Белого дома всё за ту же китайскую помощь россиянам.

И, наконец, дело дошло до визита в КНР (проходит прямо сейчас) госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время которого, как узнали журналисты, он будет продолжать давить на Си, чтоб тот перестал поддерживать Путина.

Если Штатам удастся уговорить Китай придерживаться хотя бы той "красной линии", которую Байден прочертил еще в начале широкомасштабной войны России против Украины (не предоставлять РФ прямую военную помощь в виде вооружений и боеприпасов), это уже будет победа.

На сегодня Китай таких поставок не делает. Но близок к этому. Он поставляет стране-агрессору оборудование, на котором сами россияне изготовляют военную продукцию. Он поставляет много комплектующих. В том числе двойного назначения, как те же формально гражданские комплектующие для дронов. Но он поставляет и порох, которым напичканы все российские снаряды.

И всё же пока КНР поставляет лишь то, из чего сами россияне должны что-то склепать. Ни готовых снарядов, ни готовых танков Китай не передает.

Это – результат прямой угрозы санкциями со стороны США.

Если удастся сохранить хотя бы нынешнее состояние дел – это уже будет серьезным достижением. Потому что в свете (тьме) возможного возвращения Трампа в Белый дом китайское руководство – чем дальше, тем меньше будет реагировать на те или иные запреты от администрации Байдена.

В целом же позиция Китая останется неизменной. Си не в восторге от действий России. Путин в значительной мере его подставил своей безумной войной. Но китайцы мыслят стратегически. А в основе их нынешней стратегии – противостояние между авторитарными режимами и либеральными демократиями как таковыми. Поскольку все тоталитарные режимы считают ключевой угрозой своего существования то, что гражданам их стран захочется жить так, как на Западе, им крайне важно пытаться постоянно показывать несовершенство демократических устоев, проигрыши Запада. И в принципе ограничивать влияние демократического мира на другие государства.

И в этом ключе Пекин рассматривает российско-украинскую войну. В китайской картине мира Украина – не субъект. Противостояние идет, как минимум, между РФ и США, а то и в целом между восточным авторитарным блоком (где давно уже лидером является не Россия, а Китай) и западным блоком (лидером которого остаются Штаты).

Китай рассматривает нашу войну в контексте именно такого противостояния. Потому и не заинтересован в победе Украины.

При этом в своей поддержке россиян китайское руководство не переходит определенных границ. По той простой причине, что экономика КНР сейчас тесно связана с американской. И если для Штатов введение санкций против Китая было бы болезненным и дорогим "удовольствием", то для Китая это стало бы просто катастрофой. Пекин это знает, вынужден учитывать. Но это – единственное, что его сдерживает.