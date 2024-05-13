Украинская птичка "катает" солдат НАТО: с польского аэродрома взлетел самый большой после уничтоженной "Мрії" самолет в мире (видео)

Первый полет совершил 24 декабря 1982 года в Киеве

Самый большой в мире, после уничтожения россиянами "Мрії". Военный самолет украинских разработчиков Антонов Ан-124 взлетел с аэродрома в Польше вместе с военнослужащими 3 флотилии кораблей на борту. Бойцы направляются к другим военным НАТО в Эстонии для участия в учениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Польши в своем Facebook. Сообщается, что в учениях Spring Storm 24 примут участие около 14 тыс. военных альянса.

Антонов Ан-124 "Руслан"

Тяжелый стратегический военно-транспортный самолет разработки КБ Антонова. Свой первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве.

Ан-124 "Руслан" способен перевозить до 150 т груза. Кодовое имя НАТО — "Condor".

Ан-124 – последний самолет, созданный под непосредственным руководством Генерального конструктора О.К.Антонова. Самолет является самым крупным в мире серийным транспортным самолетом. Модифицированный "Руслан" — АН-124-100 успешно работает на мировом рынке коммерческих перевозок.

На Ан-124 установлено 30 мировых рекордов, из которых абсолютный рекорд по подъему груза массой 171,219 т на высоту 10750 м.

На момент постройки и до появления Ан-225 "Мрія" Ан-124 стал самым большим самолетом в мире, лишив этого титула американский C-5 Galaxy. После уничтожения россиянами "Мрії" остается самым тяжелым и вторым в мире самолетом по грузоподъемности после Boeing 747-8, а также крупнейшим военным транспортным самолетом.

Самолеты Ан-124 обычно используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко производить загрузку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ получили штурмовик от Литвы. Самолет уже в Украине.