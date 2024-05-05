В Латвии самолет после отказа двигателя эпично сел на оживленную трассу (видео)

Самолет задел крылом знак дорожного движения, снес ограждение и выехал на обочину

В Латвии произошло чрезвычайное происшествие. У небольшого одномоторного самолета отказал двигатель во время полета.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел с самолетом Tecnam P2008 JC, который выпустили в 2018 году. У двухместного летательного аппарата один двигатель с примерно 100 лошадиными силами.

Так, находясь в небе над Таллинским шоссе возле Адажи, у самолета, по предварительным данным, отказал двигатель. К счастью, пилот смог быстро сориентироваться и незамедлительно принял решение о посадке прямо на оживленную дорогу. В ходе вынужденной посадки самолет задел крылом знак дорожного движения, снес ограждение и выехал на обочину. При этом пилоту удалось обогнуть все автомобили.

На борту самолета помимо пилота находились еще два человека. В результате происшествия они не пострадали.

Видео происшествия публикуют очевидцы.

Напомним, что в пятницу, 3 мая, в Берлине (Германия) вспыхнул сильный пожар. Позже стало известно, что горит завод компании "Diehl Metal Applications" в районе Лихтерфельд, производящий системы ПВО Iris-T.