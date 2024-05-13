Українська пташка "катає" солдатів НАТО: з польського аеродрому злетів найбільший після знищеної "Мрії" літак у світі (відео)

Перший політ здійснив 24 грудня 1982 року в Києві

Найбільший у світі, після знищення росіянами "Мрії". Військовий літак українських розробників Антонов Ан-124 злетів з аеродрому в Польщі разом з військовослужбовцями 3-ї флотилії кораблів на борту. Бійці прямують до інших військових НАТО в Естонії для участі в навчаннях.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Польщі у своєму Facebook. Повідомляється, що у навчаннях Spring Storm 24 візьмуть участь близько 14 тис. військових альянсу.

Антонов Ан-124 "Руслан"

Важкий стратегічний військово-транспортний літак розробки КБ Антонова. Свій перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.

Ан-124 "Руслан", здатний перевозити до 150 т вантажу. Кодове ім'я НАТО — "Condor".

Ан-124 — останній літак, створений під безпосереднім керівництвом Генерального конструктора О.К.Антонова. Літак є найбільшим у світі серійним транспортним літаком. Модифікований "Руслан" — АН-124-100 успішно працює на світовому ринку комерційних перевезень.

На Ан-124 встановлено 30 світових рекордів, у тому числі абсолютний рекорд з підйому вантажу масою 171,219 т на висоту 10750 м.

На мить побудови й до появи Ан-225 "Мрія" Ан-124 став найбільшим літаком у світі, позбавивши цього титулу американський C-5 Galaxy. Після знищення росіянами "Мрії" залишається найважчим літаком та другим у світі літаком за вантажопідйомністю після Boeing 747-8, а також найбільшим військовим транспортним літаком.

Літаки Ан-124 зазвичай використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів. Ан-124 має систему присідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ отримали штурмовик від Литви. Літак уже в Україні.