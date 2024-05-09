Эксперт Института поинформационного общества медиаэксперт, заместитель министра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин оценил перспективы создания сил обороны Европы

Эммануэль Макрон уже второй раз выступает дуэтом с фон дер Ляйен перед Си Цзиньпином. Год назад они вдвоем совершили визит в Пекин. А на днях Си приехал к ним.

Интересно, что Макрон, таким образом, усиливает свою лидерскую позицию в ЕС. Особенно, учитывая тот факт, что Олаф Шольц помешал выдвижению фон дер Ляйен на должность секретаря НАТО. Якобы из-за резкой позиции в отношении РФ.

Очевидно, что Шольц уже рассматривается как сбитый лётчик. Выборы канцлера уже в 2025 году. Макрон предостерегает ЕС от гибели, продвигая идею о создании сил обороны Европы.

Не свидетельствует ли это о том, что, не сумев возглавить НАТО, фон дер Ляйен могла бы возглавить оборонный альянс стран ЕС? Это могло бы стать интересным геополитическим решением. Поскольку и Китай, и РФ категорически против вступления Украины в НАТО. А США и Германия так же не выражают горящего желания приглашать Украину в Альянс. В то же время Китай не против вступления Украины в ЕС.

Таким образом, Украина может вступить в Евросоюз и, буквально, возглавить новые силы обороны европейского континента. При этом, создавая новые смыслы, не пытаясь ломать копья со старыми.

К тому же с высокой долей вероятности Путин предпримет попытку нападения на страны-члены НАТО, чтобы продемонстрировать неспособность Североатлантического союза отвечать на вызовы. Об этом думают и в Париже, и в Брюсселе. В Берлине не думают… Там интересуются только, как свою пятую точку спасти.

В этом контексте интересно развертывание в парламенте проект закона о международных оборонных компаниях (это уже третий раз за последние 10 лет). Даешь Union Treaty Organization (EUTO)!

Источник: пост Дмитрия Золотухина в Facebook