"Мир нужно защищать": Макрон объяснил, почему нельзя исключать отправку войск в Украину

Нужно вооружаться и противостоять

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что отправку французских военных в Украину не стоит исключать. Хотя и выразил искреннюю надежду, что нужды в этом не будет.

Об этом французский президент сказал в видео с ответами на вопросы интернет-пользователей, пишет газета Le Figaro. Видеоролик был записан в поддержку одного из кандидатов на предстоящих выборах в Европарламент.

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция — мирное, а не военное государство. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, порой оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", — отметил Макрон.

Президент Франции добавил, что представляющие угрозу должны понимать, что достойный ответ будет.

"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных"", — добавил президент Франции.

В то же время Эммануэль Макрон не оставил в стороне и вопросы союзников. Ведь сказал, что Парижу не стоило бы действовать в одиночку.

"Нужно передавать больше оружия украинцам. И в какой-то момент, если Россия зайдет слишком далеко, мы, европейцы, должны выступить вместе. Мы должны быть готовы действовать, чтобы оказать сдерживающий эффект на Россию", — заявил он.

Президент Франции добавил, что будущее и безопасность Европы сейчас под угрозой, и борьба за это продолжается именно в Украине.

"Наше будущее и безопасность поставлены на карту в Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо – ред.) поставлять украинцам больше техники", — сказал французский лидер.

Ранее "Телеграф" писал, что Эмануэль Макрон после своих заявлений о возможности отправки армии в Украину назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одна из них – прямой запрос Киева, а вторая – значительный прорыв России на фронте.