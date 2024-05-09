В Европарламенте рассказали, когда начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС, а посол озвучила печальный прогноз

Основания для оптимизма есть

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал, что уже через два года Украина сможет вступить в ЕС. Сейчас, по словам президентки Европарламента Роберты Метсол, уже к концу первого полугодия 2024 года, то есть в июне, могут начаться официальные переговоры.

Об этом пишет "Европейская правда". Она подчеркнула, что такое решение принимается государствами-членами без участия парламента, однако основания для оптимизма есть.

"Вводные переговоры должны начаться как можно быстрее, и я оптимистична по поводу того, что переговорная рамка может быть одобрена государствами-членами ЕС в июне ", — заявила Метсол.

Отметим, что период председательства Венгрии в Совете ЕС начинается уже с 1 июля, поэтому важно принять необходимые решения по Украине до этого.

Президент Европарламента в своем обращении заверила украинского президента Владимира Зеленского в том, что, несмотря на выборы нового созыва Европарламента, благосклонность этого органа к Украине сохранится.

"Европарламент предоставит Украине всю возможную помощь, чтобы продвинуться в выполнении всех необходимых шагов на ее европейском пути. И мы останемся настолько открытыми в этой поддержке, как и были", – сказала она.

В то же время посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает вполне реальным присоединение в 2030 году. По ее словам, война оказывает сильное влияние на этот процесс, как и прогресс в отношении реформ.

"Учитывая мои собственные наблюдения, жизнь в Киеве, взаимодействие с украинскими властями, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата ", – сказала Матернова.

Ранее "Телеграф" писал, что соседка Украины может поделиться своими Patriot, но при определенном условии.