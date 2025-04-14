Реальность другая? У Зеленского прокомментировали цифры потерь ВСУ, озвученные CBS News

Трамп также высказался о программе "60 Minutes" канала CBS

Президент Украины Владимир Зеленский не говорил в новом интервью CBS, что за время полномасштабного вторжения погибли до 100 тысяч украинских военных. Также есть и другие вещи, которые глава государства не озвучивал, а в материале они появились.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает LIGA.net. По его словам, в публичную версию интервью вошли несколько данных и слов, которые президент не озвучивал.

Отметим, что интервью с президентом Владимиром Зеленским выпустила программа "60 минут" телеканала CBS News. В ней закадровым голосом говорят о якобы до 100 000 погибших украинских военных во время полномасштабной войны, хотя глава государства не называл такие цифры.

"1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 – украинских военных", – говорится в сюжете "60 Minutes" между словами президента.

Зеленский в интервью сказал, что "наш народ платит самую высокую цену".

"Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизнь] наших людей", – подчеркнул президент.

В то же время, откуда вышеприведенные данные, канал не уточняет, поэтому их правдивость ставится под сомнение. К тому же, президент США Дональд Трамп также раскритиковал программу "60 Minutes".

Трамп считает, что телеканал "вышел из-под контроля и должен заплатить за это большую цену". Он добавил, что против "60 Minutes" подан иск за фальсификации президентских выборов 2024 года, ведь в интервью с Камалой Харрис, кандидаткой от демократов, Трампа якобы вспоминали в унизительной и лживой форме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп сухо высказался о ракетной атаке России по Сумам.