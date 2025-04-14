Сумы полностью затянуло дымом. Россия снова ударила по городу, что известно (фото, видео)

Дым виден из любого уголка города

Прошли сутки со сокрушительного российского удара по Сумам в Вербное воскресенье. После обеда 14 апреля город снова атаковали. На этот раз с помощью беспилотников.

Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, в городе слышали сразу несколько взрывов, прозвучавших одним за другим.

В видео чиновник сообщил, что причиной громких звуков, вероятно, стал шахед, который кружил над городом примерно полтора часа. Как видно на фото и видео, опубликованных Артёмом Кобзарем, после взрыва над городом поднимается дым.

Пожар очень сильный, сообщают в местных соцсетях. Ширятся фото и видео густого черного дыма, окутанного городом.

Пока неизвестно, куда мог попасть беспилотник. Ждем официальной информации от ГСЧС и полиции Сумской области.

Впоследствии мониторы сообщали, что на город улетают еще беспилотники, но через некоторое время их перестали фиксировать локационно.

Ракеты "Искандер", две из которых 13 апреля попали по Сумам и повлекли за собой гибель 34 человек, летят со скоростью 2 км в секунду. У жителей приграничных городов и городков есть максимум минута, чтобы скрыться. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, комментируя последствия удара.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что после атаки РФ на Сумы Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет. Названо единственное условие.