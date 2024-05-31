Глава государства не хочет видеть россиян на турнирах в Чехии из-за их хамства

Президент Чехии Петр Павел доволен, что россиян не было на чемпионате мира-2024 по хоккею в Праге. Глава государства пристыдил российских хоккеистов за неспортивное поведение на ЧМ-2015, который также проходил в Чехии.

Соответствующий комментарий президента Чехии приводит isport. Петр отметил, что не хотел видеть сборную РФ на турнире в Чехии из-за их поступка на финале ЧМ-2015, когда российские хоккеисты, проиграв Канаде (1:6), покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

– Чемпионат был неполноценным из-за отсутствия России?

– Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было.

Я не хочу обсуждать вопрос о том, должна ли быть российская команда или нет. Но вы наверняка все помните прошлый чемпионат в Праге в 2015 году – как они вели себя в финале с Канадой.

Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате.

Это не имеет никакого отношения к политике. Это было явно неспортивное поведение.

Такому не место на чемпионате мира, – заявил Павел.

Сборная Канады победила команду РФ в финале ЧМ-2015 со счетом 6:1

Российские хоккеисты покинули площадку, проявив неуважение к канадцам

Российские пользователи сети раскритиковали президента Чехии за такую позицию. На него посыпались оскорбления из РФ.

Напомним, сборная Чехии одержала победу на ЧМ-2024, обыграв в финале Швейцарию. Российская команда отстранена от международных турниров.