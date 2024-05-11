"Мы этого ожидали": Польша начала укреплять границу с Беларусью

В безопасность этой границы должна инвестировать вся Европа

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об укреплении границы с Беларусью и строительстве фортификационных сооружений. Это обусловлено российской агрессией в Украине и "неопределенной геополитической ситуацией".

Об этом пишет Polskie Radio24. По словам политика, на польско-белорусской границе постоянно наблюдаются случаи нелегальной миграции.

"Я знаю, что таких нелегальных пересечений границы с каждым днем становится все больше и больше. Мы этого ожидали, и потому мы сегодня говорим о том, чтобы как можно быстрее укрепить пограничную инфраструктуру", — подчеркнул Туск.

Министр добавил, что Польша приступила к интенсивным работам над современной фортификацией, укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока. Также польский политик подчеркнул, что в безопасность этой границы должна инвестировать вся Европа.

"Это внешняя граница не только Польши, но и Европейского Союза. Вся Европа должна будет – и я знаю, что мы этого достигнем – инвестировать в восточную границу Польши", – подчеркнул Туск.

Во время своего визита на польско-белорусской границе премьер-министр отметил необходимость изменений в законодательстве. По его словам, солдатам и офицерам нужно "полное правовое чувство безопасности" при исполнении ими своих обязанностей на границе.

Ранее "Телеграф" писал, что Туск обеспокоен заявлением Анджея Дуды, президента Польши, о ядерном оружии.