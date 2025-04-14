Умер известный украинский исследователь карт Таро: что о нем известно

Он издал первую в истории украиноязычную колоду Таро

В воскресенье, 13 апреля, скончался известный украинский исследователь карт Таро Андрей Костенко. Он был одним из главных движителей эзотерического ренессанса в постсоветском пространстве.

Об этом сообщила его соратница Анна Пароваткина. По ее словам, Андрей Костенко стал одной из ключевых фигур в становлении украинского эзотерического движения с начала 1990-х.

Его имя связано с киевским издательством "София", ставшим платформой для распространения глубинных знаний среди нового поколения читателей. Вместе с Андреем Сидерским он был первым украинским переводчиком произведений Карлоса Кастанеды, открывая для украинского читателя другое измерение восприятия духовности и мировоззрения.

Впрочем, настоящий след в культуре Костенко оставил исследователем и систематизатором знаний о Таро. Он признан одним из самых глубоких знатоков истории Таро в мире, а в последние годы его вклад в создание полноценного украинского тароведения трудно переоценить, как пишет Пароваткина.

После 2022 года, несмотря на войну, Андрей Костенко не остановился. Он инициировал создание первого профессионального украиноязычного сообщества тарологов, основал специализированный журнал "Бюллетень украинского тароведения", издал первое в истории украиноязычную колоду Таро Уэйта. Также переиздал собственные фундаментальные исследования на украинском языке.

Как рассказывает соратница Костенко, всего за месяц до смерти он успел организовать еще одно сообщество. В этот раз для исследователей системы Ленорман, пригласив к участию мировых специалистов, в частности, Мари Грир.

Однако сердце деятеля не выдержало. По словам близких, последние массированные бомбардировки Киева стали роковыми. Он болезненно переживал трагедию войны, остро ощущал боль народа и страны.

"Ненависть к россиянам превратила его в человека, который благодаря собственной принципиальности за всего 3 года лично положил начало украинскому тароведению: до этого практически вся эзотерическая литература выходила на русском и в России, и тарология "по факту" оставалась на русском", — пишет Анна Пароваткина.

Анна Пароваткина опубликовала фото Андрея Костенко

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине скончался известный кинооператор Юрий Бордаков в возрасте 77 лет. У него было звание заслуженного художника УССР. Также была награждена Государственной премией им. Т. Шевченко за участие в создании кинотрилогии "Чернобыль: два цвета времени".