"Хотят перенести войну в Европу": Россия устроила на Западе масштабную диверсионную кампанию

Россияне хотят саботировать поставки западной помощи Украине

Западные разведки отслеживают рост числа диверсий низкого уровня на территории Европы. По их убеждению, это является частью российской кампании по подрыву предоставления помощи Украине.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что к этим операциям относятся поджоги складов, фабрик и магазинов по всей Европе, а также подготовки нападений на военные базы США.

В материале говорится, что представители спецслужб не верят в то, что эти действия случайны, а связывают их в единую кампанию по замедлению поставок оружия ВСУ и создания видимости оппозиции действиям по поддержке Украины. Также они отмечают, что всё деструктивные действия возглавляются российской военной разведкой (ГРУ).

Западные спецслужбы отмечают, что некоторые из этих нападений хоть и не связаны с войной напрямую, но имеют целью посеять страх среди европейцев, а заодно повысить безопасность всей цепочки поставок, что увеличит связанные с этим расходы.

Об этом публично заявляли и некоторые европейские лидеры, вроде премьеров Эстонии Каи Каллас, Польши Дональда Туска и Норвегии Йонаса Гар Сторе. Отмечается также, что на фоне этого послы стран НАТО намерены провести встречу и обсудить диверсионную кампанию России в Европе.

Диверсии на территории европейских стран кремлевские агенты совершают с 2014 года, однако в 2022 году европейские разведки смогли подорвать деятельность российской сети из-за чего она была поставлена на паузу. Однако теперь, ее работа вновь была восстановлена.

"Они (россияне, — ред.) хотят перенести войну в Европу, но не хотят войны с НАТО. Поэтому они делают все эти вещи, которых не хватает обычным атакам", — отметила бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что активность российской шпионской сети в Европе такая же высокая, как и во времена Холодной войны.