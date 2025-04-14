В Кремле похвалили Уиткоффа и ожидаемо соврали о трагедии в Сумах

Песков попытался сделать вид, что РФ якобы не бьет ракетами по мирным людям

Спустя всего сутки после российского ракетного удара по Сумам, который унес жизни десятков людей, в том числе детей, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с циничными заявлениями. Он, в частности, ответил на слова Трампа, что "это была ошибка", то есть якобы "ошибочный удар".

В ходе разговора с представителями СМИ журналист задает Пескову вопрос о страшном ударе по Сумам. Он просит прокомментировать слова американского лидера о якобы "ошибке" и заявления пропагандистских ресурсов, что удар был якобы по "собранию военных". На это пресс-секретарь Путина говорит следующее:

"В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции (то есть полномасштабной войны в Украине, — Ред.) и ориентироваться нужно только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство (Минобороны РФ, — Ред.)".

При этом важно учесть, что само российское Минобороны выдает, что якобы "ВС РФ в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах".

Однако же удар был именно по мирным людям, по людной улице в центре города утром в выходной, когда там большое количество людей.

"В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ", — врут в Министерстве обороны РФ, не забывая обвинить в случившемся Украину.

Тем временем Песков в продолжение разговора заявляет, что якобы российские военные "бьют только по военным целям".

"Российские военные наносят удары (якобы, -Ред.) исключительно по военным и околовоенным объектам на Украине", — сказано Песковым в ответ на вопрос российского журналиста.

Другие заявления Пескова

Также Песков заявляет, что возможность встречи президентов РФ и США на встрече Путина и Уиткоффа, которая состоялась недавно, не обсуждалась. К слову, он назвал чрезвычайно полезными контакты главы Кремля с Уиткоффом.

РосСМИ пишут, что Песков не подтвердил сообщения турецких СМИ о том, что Россия 15-16 апреля примет участие в переговорах в Анкаре по безопасности в Черном море.

Ракетная атака по Сумам 13 апреля

Россияне атаковали город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.

После удара по Сумам мэр Конотопа потребовал отставки главы ОВА.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оказалось в эпицентре удара россиян.

Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье унес жизни 34 человек, в том числе двоих детей. Известно также о более чем 100 раненых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки РФ на Сумы Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет.