Укр

В Кремле похвалили Уиткоффа и ожидаемо соврали о трагедии в Сумах

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
1400
Песков сделал заявления о ракетном ударе по Сумам Новость обновлена 14 апреля 2025, 15:04
Песков сделал заявления о ракетном ударе по Сумам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Песков попытался сделать вид, что РФ якобы не бьет ракетами по мирным людям

Спустя всего сутки после российского ракетного удара по Сумам, который унес жизни десятков людей, в том числе детей, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с циничными заявлениями. Он, в частности, ответил на слова Трампа, что "это была ошибка", то есть якобы "ошибочный удар".

В ходе разговора с представителями СМИ журналист задает Пескову вопрос о страшном ударе по Сумам. Он просит прокомментировать слова американского лидера о якобы "ошибке" и заявления пропагандистских ресурсов, что удар был якобы по "собранию военных". На это пресс-секретарь Путина говорит следующее:

"В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции (то есть полномасштабной войны в Украине, — Ред.) и ориентироваться нужно только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство (Минобороны РФ, — Ред.)".

При этом важно учесть, что само российское Минобороны выдает, что якобы "ВС РФ в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах".

Однако же удар был именно по мирным людям, по людной улице в центре города утром в выходной, когда там большое количество людей.

"В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ", — врут в Министерстве обороны РФ, не забывая обвинить в случившемся Украину.

Тем временем Песков в продолжение разговора заявляет, что якобы российские военные "бьют только по военным целям".

"Российские военные наносят удары (якобы, -Ред.) исключительно по военным и околовоенным объектам на Украине", — сказано Песковым в ответ на вопрос российского журналиста.

Другие заявления Пескова

Также Песков заявляет, что возможность встречи президентов РФ и США на встрече Путина и Уиткоффа, которая состоялась недавно, не обсуждалась. К слову, он назвал чрезвычайно полезными контакты главы Кремля с Уиткоффом.

РосСМИ пишут, что Песков не подтвердил сообщения турецких СМИ о том, что Россия 15-16 апреля примет участие в переговорах в Анкаре по безопасности в Черном море.

Ракетная атака по Сумам 13 апреля

Россияне атаковали город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.

После удара по Сумам мэр Конотопа потребовал отставки главы ОВА.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оказалось в эпицентре удара россиян.

Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье унес жизни 34 человек, в том числе двоих детей. Известно также о более чем 100 раненых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки РФ на Сумы Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет.

Теги:
#Сумы #Дмитрий Песков #Ракетный удар