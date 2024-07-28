"Тайная вечеря" с трансгендерами: организаторам Олимпийских игр пришлось извиняться перед верующими
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Несмотря на волну критики, у церемонии нашлось и много сторонников
Организаторы Олимпийских игр в Париже извинились перед христианами, которых могла оскорбить церемония открытия. Речь идет об использовании мотивов фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи в сцене с трансгендерами и переодетыми в женские одежды мужчинами.
Как сообщает Reuters, об этом на пресс-конференции рассказала представитель Игр Анн Декамп. По ее словам, церемония открытия не ставила целью кого-либо обидеть.
"Очевидно, что намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе никогда не было. (Церемония открытия) была попыткой прославить терпимость общества. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если кто-то обиделся, нам очень жаль", — сказала она.
До этого журналистам дал комментарий художественный руководитель церемонии открытия Томас Джолли, который тоже отметил, что целью представления не было оскорбление чувств верующих.
"Мы хотели поговорить о разнообразии. Разнообразие означает быть вместе. Мы хотели включить всех, вот и всё", — добавил он.
Издание отмечает, что несмотря на волну критики, у церемонии открытия нашлось много сторонников, которые "оценили ее посыл об инклюзивности и толерантности".
В то же время консервативная часть европейского сообщества вместе с представителями церкви высказали мнение, что сцена содержала "сцены насмешек и издевательств над христианами".
При этом отмечается, что Франция хоть и имеет богатое католическое наследие, однако рассматривает идеи отделения религии от государства и снижения авторитета священников в повседневной жизни общества, как один из ключевых столбов, на которых держится свобода слова.
Как сообщалось ранее, церемония открытия вызвала очень острую реакцию среди россиян и их сторонников на Западе. Например, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ее "отвратительной".