"Таємна вечеря" з трансгендерами: організаторам Олімпійських ігор довелося вибачатися перед вірянами

Незважаючи на хвилю критики, у церемонії знайшлося багато прихильників.

Організатори Олімпійських ігор у Парижі перепросили християн, яких могла образити церемонія відкриття. Йдеться про використання мотивів фрески "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі у сцені з трансгендерами та перевдягненими в жіночий одяг чоловіками.

Як повідомляє Reuters, про це на пресконференції розповіла представник Ігор Анн Декамп. За її словами, церемонія відкриття не мала на меті будь-кого образити.

"Очевидно, що наміру виявити неповагу до якоїсь релігійної групи ніколи не було. (Церемонія відкриття) була спробою прославити терпимість суспільства. Ми вважаємо, що цю мету було досягнуто. Якщо хтось образився, нам дуже шкода", — сказала вона.

До цього журналістам дав коментар художній керівник церемонії відкриття Томас Джоллі, який також зазначив, що метою представлення не було образу почуттів вірян.

"Ми хотіли поговорити про різноманітність. Різноманітність означає бути разом. Ми хотіли включити всіх, от і все", — додав він.

Видання зазначає, що попри хвилю критики, у церемонії відкриття знайшлося багато прихильників, які "оцінили її послання про інклюзивність та толерантність".

Водночас консервативна частина європейської спільноти разом із представниками церкви висловили думку, що сцена містила "сцени глузувань і знущань з християн".

При цьому наголошується, що Франція хоч і має багату католицьку спадщину, проте розглядає ідеї відокремлення релігії від держави та зниження авторитету священників у повсякденному житті суспільства як один із ключових стовпів, на яких тримається свобода слова.

Як повідомлялося раніше, церемонія відкриття викликала дуже гостру реакцію серед росіян та їхніх прихильників на Заході. Наприклад, спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав її "огидною".