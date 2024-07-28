"Отвратительно и незаконно": у Путина впервые высказались о церемонии открытия Олимпиады

Россия отказалась от трансляции Олимпийских игр в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Шоу вызвало неоднозначную реакцию во всем мире.

Соответствующий комментарий Пескова приводит ТАСС. Пресс-секретарь Путина считает, что россиянам повезло в том, что они не видели церемонию открытия Игр.

"Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел.

Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты.

По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом.

Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, – в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность.

МОК таким образом встал на совершенно скользкую дорожку. Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели", – сказал Песков.

Напомним, российская журналистка Ксения Собчак назвала шоу "чудовищным". На церемонии произошел религиозный скандал. Кроме того, организаторы допустили оплошность, которая привела к дипломатическому скандалу.