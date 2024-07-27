Военнослужащий и духовный лидер объяснил, почему от Франции нельзя было ожидать другого шоу, а недовольство только подыгрывает россиянам

Религиозное сообщество возмущено определенными моментами из шоу открытия Олимпиады в Париже. Тиражируется вот это сравнение парижских актеров с фреской Леонардо да Винчи, а фреска в свою очередь отсылает нас к Евангельскому сюжету о Тайном вечере.

Думаю, это не случайность — все так и задумали режиссеры и сценаристы шоу. Но я, например, не удивлен, потому что что-то такое и стоило ожидать. Надо помнить, что Франция – родина секуляризма и борьбы с верой и Церковью. Я бы удивился, если бы авторы шоу обошли вниманием французский воинственный секуляризм. А он во Франции действительно воинственен, потому что Франция традиционно наступает на религиозные ценности. Поэтому для подготовленного человека ничего скандального не произошло, все как обычно в Париже. Проводились бы Игры где-нибудь в консервативной религиозной стране (например в Саудовской Аравии), не имеющей традиций секуляризма и борьбы с религией, вы бы увидели совсем другое шоу, и это шоу не понравилось бы поклонникам секулярных взглядов.

В конце концов главной недовольной стороной является Россия. Во-первых, они унизительно не допущены к Олимпийским Играм (и все почувствовали замечательный мир без русского медведя с ракетой). Во-вторых, та радикальная идеология "русского мира", которая уже начала полностью разворачиваться в состоянии нашего врага, будет осуждать все, что не похоже на кокошник, московскую церковь и "духовные скрепы". Даже если бы там и не было отсылки к Тайной вечере, все равно нашли бы за что захейтить организаторов. Россия будет пытаться максимально навредить Олимпиаде, где их нет, Путин же вам сказал, что им не нужен мир, в котором нет России. Возможно, с этим и связаны диверсии на французской железной дороге, которые привели к остановке скоростных поездов.

Да, такие сюжеты не уместны, но хуже было бы, если бы на сцене плясали бабы в кокошниках, медведи, балалайки, Распутин, Сталин и Николай II, с ложи официальных делегаций вам махал бы Путин, кадыровцы на подтанцовках, а на весь мир звучало бы о "величии русской культуры".

Не лейте воду на мельницу российской пропаганды, а то в следующий раз вам покажут за столом Кремлевских старцев в отсылке к сюжету Тайной вечери.

Источник: пост Исмагилова в Facebook