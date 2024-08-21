Беженцам из Украины урежут выплаты в Венгрии: правительство выкатило новые требования

Наиболее уязвимым в этом случае является ромское этническое меньшинство

В Венгрии вступил в силу новый закон, согласно которому тысячи украинских беженцев могут оказаться на улице, или быть возвращенными назад, в Украину.

Об этом пишет BBC. В издании отмечается, что новый закон предусматривает предоставление государственной поддержки, в частности бесплатное жилье и месячную финансовую помощь, только украинцам, которые в последнее время официально проживали на украинских территориях, пострадавших от боевых действий, вызванных Россией.

В настоящее время у правительства Венгрии есть 13 таких регионов, и ежемесячно этот список будут обновлять.

Правозащитники предполагают, что наиболее уязвимым в этом случае является ромское этническое меньшинство из самой западной Закарпатской области.

В то же время, получить убежище в других странах Европейского союза эти люди не могут, поскольку имеют двойное украинско-венгерское гражданство.

Сейчас в Венгрии находятся более 30 тысяч украинских беженцев, скольких из них коснется этот закон — неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что Запад отказал Зеленскому в помощи с возвращением мужчин в Украину.