Победа ультраправых не сыграет на руку Украине

В то время как мировое внимание приковано к президентской гонке в США, которая состоится в ноябре, не менее интересные политические события разворачиваются в Германии. Региональные выборы в трех восточных землях страны приобретают особое значение. Согласно результатам выборов в Бранденбурге, набирают популярность партии с неоднозначной позицией по отношению к Украине.

В частности, в Бранденбурге обнародованы окончательные результаты выборов в земельный парламент. Несистемные партии Германии, выступающие за прекращение помощи Украине и усиление миграционной политики, получили значительную поддержку избирателей, пишет Euronews.

Региональные выборы в Германии: результаты

Ультраправа "Альтернатива для Германии" (AfD) получила 30% голосов, а левый "Союз Сары Вагенкнехт" — 14%. Итого эти политические силы набрали 44% голосов избирателей.

Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получила 32% голосов, а Христианско-демократический союз (ХДС) – 12%. Суммарно провластные силы также набрали 44%.

СДПГ опередила AfD всего на два процента, что немецкие СМИ не считают убедительным результатом, особенно для земли, где социал-демократы традиционно имели преимущество.

Для формирования коалиции СДПГ имеет ограниченные возможности. Сотрудничество с AfD исключено, а голосов ХДС недостаточно для большинства. Единственным вариантом остается объединение с партией Вагенкнехт.

После второй мировой войны ни одна ультраправая партия не занимала первое место на государственных выборах в Германии. AfD известна своей критикой иммиграционной политики и оппозицией к "зеленому" курсу.

"Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) имеет схожие взгляды с AfD. Обе партии критически относятся к Евросоюзу и НАТО, выступают против принятия беженцев, поддерживают сближение с Россией и прекращение военной помощи Украине. По прогнозам AfD и BSW могут суммарно получить около 50% голосов в трех восточных землях Германии.

Ранее "Телеграф" писал, что немецкие ультраправые "ворвались" на выборы на "Ниве" и победили. АДН в своей предвыборной кампании уделяла большое внимание войне в Украине – призвала прекратить германскую военную помощь Киеву.