Підкинули свинячі голови та облили фасад кров’ю: деталі нападу на біженців у Німеччині

Невідомі напали на українських біженців у федеральній землі Бранденбург, поліція шукає злочинців

У Німеччині, куди з початку повномасштабного вторгнення Росії також їдуть громадяни України, стався напад на наших біженців. Інцидент стався у федеральній землі Бранденбург, що на сході Федеративної Республіки Німеччини.

Про це повідомляє видання Die Welt. Нападу зазнала будівля, де мешкають біженці. За даними німецьких ЗМІ, невідомі люди облили фасад будівлі кров’ю та перекинули через паркан дві свинячі голови.

Наразі злочинців шукають поліцейські та спеціальні служби Німеччини. Журналісти припускають, що причина нападу могла виникнути на расовій та національній ненависті. Інші офіційні коментарі з цього приводу німецька влада поки не надавала. Загальні збитки, завдані будівлі, становить близько 500 євро.

Українські біженці в країнах Європи періодично зазнають нападів з боку місцевих радикальних угруповань. Іноді ці напади закінчуються трагічно аж до загибелі українців. Причини нападу різні, однак за організаторами таких акцій часто стоять представники російських спецслужб.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, уряд Швеції планує значно збільшити виплати біженцям, які погодяться повернутися додому. За новою програмою вони можуть отримати до 350 тисяч шведських крон (близько 34 тисячі доларів США).