Более 30 тысяч долларов за возвращение домой: украинцам в одной из стран ЕС готовят бонусы

Государство может выделить денег на 4 тысячи человек

Правительство Швеции готовит масштабные перемены в миграционной политике. Страна планирует значительно увеличить выплаты беженцам, которые согласятся вернуться домой. По новой программе они могут получить до 350 тысяч шведских крон (около 34 тысяч долларов США).

Предполагается, что такая инициатива должна поощрить добровольное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Об этом пишет Aftonbladet, одно из ведущих изданий Швеции.

Старт программы запланирован на 2026 год. Власти Швеции выделят на нее 1,4 миллиарда шведских крон, этих денег должно хватить на 4000 участников. Подать заявку смогут беженцы и люди под защитой, имеющие вид на жительство.

Сейчас в Швеции тоже есть выплаты тем, кто хочет вернуться. Но они гораздо меньше – до 40 тысяч крон на семью. Однако система практически не работает. В прошлом году ею удалось воспользоваться только одному человеку.

"Они (беженцы — Ред.) могут почувствовать, что жизнь в Швеции сложилась не так, как они хотели, что они застряли в изоляции или что вы старше и хотите вернуться в страну, из которой вы родом", — объясняет потребность в новых выплатах министр миграции Йохан Форсселл.

По оценкам шведских властей, в стране проживает 400-500 тысяч мигрантов без работы. Они получают помощь, что создает дополнительную нагрузку на бюджет Швеции.

Идею представила партия "Шведские демократы". На прошлых выборах она получила 20,4% голосов и стала второй по популярности в парламенте.

Однако не все поддерживают новую программу. Некоторые местные чиновники считают, что она может помешать интеграции мигрантов в шведское общество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Министерство иностранных дел (МИД) Польши призывает лишить выплат украинских беженцев. По мнению главы МИД Радослава Сикорского, денежная помощь создает препятствия для людей, которые могли бы вернуться в Украину и защищать свою страну.